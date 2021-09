Previa Granada CF - Real Sociedad: acompañar la imagen con el resultado

La Liga Santander afronta su sexta jornada, la primera intersemanal de la temporada, que enfrentará al Granada CF y a la Real Sociedad en Los Cármenes. Un duelo al que los locales llegan después de conseguir empatar en el Camp Nou frente al FC Barcelona mostrando una imagen muy distinta a la de jornadas atrás, mientras que la Real Sociedad llega con la intención de seguir con la buena racha de resultados de las últimas semanas.

Conseguir la primera victoria

El Granada CF llega a este encuentro después de conseguir un empate de prestigio a domicilio por 1-1 en el Camp Nou con el FC Barcelona. Un partido en el que los granadinos se adelantaron en el marcador muy pronto, marcando Domingos Duarte en el segundo minuto de juego, mientras que el tanto que equilibró el marcador fue en los últimos minutos gracias a un cabezazo de Araújo. Este empate dejó un cierto sabor agridulce, porque el conjunto granadino fue por delante en el marcador durante todo el partido, mostrando una fuerza y garra no vista hasta ahora esta temporada, pero el gol en contra en los últimos compases del partido hizo que el conjunto granadino no pudiera conseguir la victoria. Pese a ello, la imagen que dejó el equipo fue muy positiva después de varias jornadas en las que no estuvo bien.

Este empate cosechado en uno de los campos más complicados de la categoría puede servir como punto de reinicio a la temporada. El inicio del equipo de Robert Moreno no ha sido bueno, con un balance de tres empates y dos derrotas. Ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria, por lo que es importante que empiece a sumar victorias. También hay que señalar que al equipo le está costando adaptarse a los planteamientos del nuevo entrenador, pero la imagen dada en la pasada jornada puede dar rayos de esperanza a la afición, que está viendo en estos inicios del campeonato cómo su equipo se está dejando muchos puntos, sobre todo en los minutos finales, como en la derrota frente al Real Betis, donde el gol de la victoria para los béticos llegó en el descuento.

Para este encuentro, el conjunto rojiblanco tiene las bajas de Neyder Lozano y Eteki. Este último salió de titular en el Camp Nou, pero se tuvo que marchar lesionado en el tramo final de la primera parte. En cuanto a la alineación, es posible que haya varios cambios con respecto a la última, donde hubo muchas variaciones. Carlos Neva sería una de las novedades con el regreso a su puesto en el lateral izquierdo en detrimento de Escudero, mientras que también es posible que entre en la alineación Germán en el eje central de la zaga y Luis Suárez o Carlos Bacca en los puestos de ataque. El jugador que parece que volverá a ser titular de nuevo es Luis Maximiano, que fue uno de los grandes protagonistas en el Camp Nou gracias a sus numerosas paradas, que hicieron que el Granada se llevara un punto de su visita al templo blaugrana.

Seguir con la racha positiva

La Real Sociedad afronta este duelo después de empatar como local en el Reale Arena frente al Sevilla FC por 0-0 en un partido bastante igualado. Después de este resultado, ya son cuatro jornadas ligueras consecutivas sin conocer la derrota y encarrila también tres victorias seguidas ante el Rayo Vallecano, UD Levante y Cádiz CF. La única derrota la sufrió en la primera jornada ante el FC Barcelona en el Camp Nou, donde perdió por 4-2 en un encuentro en el que el conjunto txuri urdin también dio una buena imagen pese a caer derrotado. Actualmente, el equipo vasco se encuentra en la quinta posición de la tabla, por lo que el inicio de temporada se puede valorar como positivo.

Además, a este inicio de temporada en Liga también hay que sumarle que ya ha disputado la primera jornada de fase de grupos de Europa League, competición en la que el conjunto vasco se está solidificando como un equipo habitual en ella. El primer partido se saldó con empate a domicilio en el Philips Stadion con el PSV Eindhoven por 2-2, en un duelo que también fue bastante exigente. El hecho de jugar dos competiciones hará que el equipo se cargue de partidos, pero también es algo a lo que la Real Sociedad está comenzando a habituarse consiguiendo buenos resultados y sabiendo alternar ambos torneos.

Para este encuentro, Imanol Alguacil debe tener en cuenta que la enfermería del club se encuentra prácticamente llena. A las bajas de Nacho Monreal, Carlos Fernández, Guridi, Diego Rico y David Silva, hay que sumar las de Isak y Pacheco. El sueco se retiró del último partido por lesión, por lo que es una gran pérdida en el ataque del equipo, mientras que Pacheco ha sufrido un traumatismo en su rodilla izquierda durante un entrenamiento de esta semana. Por otro lado, también están las dudas de Illarramendi y Barrenetxea, que han sido baja también en los últimos partidos. Con respecto a la posible alineación, es posible que Sørloth sea la referencia en el ataque y esté acompañado en las bandas por Oyarzabal y Januzaj.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el rival: "La Real Sociedad encajó cuatro goles en el Camp Nou y después no volvió a recibir. Deberemos estar todavía más eficientes en nuestras ocasiones, tratar de hacerles daño en sus puntos débiles y encapsular todo en una sola sesión y vídeo". También ha hablado acerca de lo que significa encajar tantos goles: "Es muy difícil trabajarlo, porque no hay posibilidad de poner en contexto esa situación. Es algo que comentamos y tratamos de mejorarlo. Es fútbol, se están dando esas circunstancias". Por último, ha hablado sobre lo que se puede parecer esta jornada con respecto al partido en el Camp Nou: "Cuando nos estén atacando y estemos cerca de nuestra portería nos parecemos mucho. Trataremos de generar más ocasiones que el lunes. Esa será la línea, intentar tener más protagonismo con el balón".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, que ha hablado acerca de las lesiones en su equipo: "Me siento responsabilizado, si hay algún culpable soy yo, pero estamos entrenando menos intensidad que nunca, con mejor duración que nunca, repartiendo las cargas más que nunca... Competir y estar en Europa tiene un precio". También ha hablado sobre el Granada CF: "No hace mucho jugaron la Europa League y lo hicieron muy bien. Han cambiado de entrenador, la propuesta es algo diferente. A Robert le gusta llevar el peso, jugar un estilo combinado, que a veces aprieta arriba, otras atrás... No han ganado, pero creo que lo están haciendo muy bien. Tienen un gran entrenador y muy buenos jugadores, no va a ser fácil ganar". Por último, ha hablado sobre Oyarzabal: "Mientras esté en el campo, va a seguir tirando si él quiere. Si alguno nos puede dar seguridad al tirar los penaltis, es él. Está afectado, porque es muy competitivo. Y es así como quiero a los jugadores, dolidos cuando no aciertan a marcar o los defensas en una disputa".

Granada CF: Luis Maximiano, Quini, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Milla, Montoro, Gonalons, Machís, Puertas y Luis Suárez.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Aihen Muñoz, Zubimendi, Guevara, Mikel Merino, Januzaj, Oyarzabal y Sørloth.