Análisis post: el Sevilla recupera la sonrisa

El Sevilla recibió al Valencia para disputar el partido de liga. Los de Bordalás venían de ver la derrota ante el Real Madrid en casa, mientras que el Sevilla empató en el Reale Arena ante el equipo donostiarra. Durante el encuentro entre los hispalenses y los chés, los de Lopetegui hicieron un gran partido y demostraron ser unos dominadores claros ganando 3 – 1.

Julen Lopetegui realizó algún cambio respecto al partido anterior como la titularidad de Gonzalo Montiel, Rekik o Rafa Mir. También mandó a Papu Gómez en el medio del campo en lugar de hacerlo como extremo. Por la parte de José Bordalás, el técnico ché se vio obligado a realizar cambios importantes como el de Jason por Carlos Soler y el de Lato por Gayá debido a las lesiones. Además, salió con Foulquier como lateral derecho.

Desarrollo del partido

Durante el primer tiempo vimos a un Valencia muy flojo en defensa, con muchos errores que le hizo que en tan solo 22 minutos el Sevilla se pusiera tres goles arriba. El primer error vino en una falta a favor del Valencia. Daniel Wass intentó un cambio de juego y Montiel recuperó dándole la pelota a Lamela que tenía toda la banda derecha libre tras la posición adelantada de Lato. Lamela le dio el balón a Papu Gómez que hizo el primero. El segundo gol vino tras un centro lateral de Montiel que golpeó en Lato. El portero macedonio se comió el bote del balón y acabó al fondo de la red. El tercer gol vino de un saque de falta de Diego Carlos desde su campo. El envío del brasileño pilló la espalda de los defensores del Valencia y Rafa Mir hizo el tercero.

El Sevilla era dueño completamente del partido con muchas posesiones y sufriendo poco atrás. El Valencia no era capaz de sobrepasar la defensa hispalense, además de que no encontraba la manera de atacar la portería de Bounou, tan solo intentaban conducciones individuales, las cuales no sobrepasaron el muro Koundé-Diego Carlos.

El fútbol otra cosa no tendrá, pero cuando un equipo sufre y no consigue ni hacerle cosquillas al contrario, no tiene otra manera que hacer daño a balón parado. Así llegó el gol del Valencia. Un centro de Guedes de falta lateral, y tras un intento de control en el área de Ocampos, la pelota le cayó a Hugo Duro que disparando marcó el tanto ché.

El Valencia en la segunda parte obtuvo una mejoría. La charla de Bordalás hizo que el Valencia fuera de menos a más y poder atacar sobre la portería de Bounou aunque sin fortuna.

El Sevilla resultó ser durante los 90 minutos mucho más superior que el Valencia. Realizó más disparos: cuatro a puerta y seis fuera del arco. Mientras que el conjunto visitante realizó tres entre los palos y uno fuera de la portería. En cuanto a posesión, el Valencia permitió tener la pelota al Sevilla, quien obtuvo un 58% frente al 42% del Valencia. Con estos datos el club de Nervión disfrutó de su victoria después de tres empates consecutivos en Liga y Champions. Con esta victoria los de Lopetegui recuperan la sonrisa.