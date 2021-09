Sergi Roberto: "Tenemos que ponernos las pilas"

El Barcelona sigue agravando la mala racha por la que pasa, donde el equipo ya ha perdido seis puntos de los 15 que ha disputado en este arranque de Liga Santander. Este jueves los de Koeman volvieron a estamparse contra el muro del Cádiz, que consiguió plantar cara y finalizar el encuentro con el 0-0 en el marcador.

Tras los noventa minutos, Sergi Roberto fue el encargado de atender a la prensa: "Por desgracia nos hemos quedado con un hombre menos con la expulsión de De Jong en dos jugadas que, sin ver la repetición, no me parecían de cartulina", explicaba el catalán en referencia a la cartulina roja que vió el holandés.

En relación a la pérdida de De Jong, y de Koeman en los instantes finales, el de Reus añadía: "Incluso siendo diez en el campo hemos tenido alguna ocasión clara para poder ponernos por delante y llevarnos el partido, pero al final nos vamos con este empate".

"Hay que empezar a ganar"

Preguntado por el mal momento que cruza la plantilla, donde parece que las victorias se empiezan a resistir, el azulgrana se mostraba tajante: "Tenemos que ponernos las pilas y empezar a ganar. Venimos de unos resultados no muy buenos y hay que apretar, todos, desde el portero hasta los suplentes". Y es que, aunque con una jornada aún pendiente, el Real Madrid ya lidera la tabla en solitario, algo que pone en entredicho el trabajo de los culés: "El líder está a siete puntos, con un partido menos, pero si ya nos descolgamos, aunque LaLiga es larga, será difícil. Confío en este equipo, aunque estemos en una racha mala. Saldremos adelante y vendrán tiempos mejores".

"Saldremos adelante"

Hace pocos días, el técnico explicaba que el objetivo principal del Barcelona en esta temporada era acabar en puestos europeos de cara al curso siguiente, algo que parece no encajar en los planes del futbolista: "Aquí no buscamos puesto de, buscamos ganar la Liga Santander. A mí no me vale estar entre los cuatro primeros, tenemos que pelear por el título. Somos el Barça y no hay excusa. Tenemos plantilla para dar el máximo", sentenciaba tajante Sergi Roberto.

Por último, preguntado por los silbidos que la afición le propició en la derrota ante el Bayern de Múnich, el centrocampista reconocía estar satisfecho con su trabajo: "Estoy contento conmigo mismo, y al final es lo que cuenta. Daré el 100% cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Vendrán tiempos mejores y hay que estar más unidos que nunca para sacarlo adelante", confirmaba ante los medios de comunicación.