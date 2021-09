El mediocampo del Real Madrid se rejuvenece

El Real Madrid sigue en un buen momento de forma tras vencer al Mallorca y sigue ampliando su ventaja de liderato. A pesar de que Carlo Ancelotti apostó por un medio campo compuesto por jugadores jóvenes el equipo mostró que todos están enchufados.

El club apuesta por la juventud

Desde hace varias temporadas el club blanco está apostando por una política de fichajes destinada a fichar jugadores jóvenes, que son grandes promesas. Lo hemos podido comprobar en las últimas temporadas con las llegadas de Vinicius, Rodrygo, Reinier, Kubo, Odegaard, Lunin. Sin embargo, no todos pueden quedarse en el equipo debido a la alta competencia que hay en la plantilla blanca. Aunque los que se han quedad trabajar duro para cuando tienen oportunidades como ha sido Vinicius, muy criticado en estas temporadas de atrás porque no hacía goles, pero su trabajo le está dando premio y ahora todo lo que toca va para dentro. Similar caso con Rodrygo que a pesar de la alta competencia él no deja de trabajar para hacer partidos decisivos como hizo frente al Inter de Milán.

Modric, Kroos y Casemiro necesitan descansar

El mediocentro del anterior partido ante el conjunto balear tuvo la peculariedad que no estaban en el terreno de juego Kroos, Modric y Casemiro. El club sabe que son futbolistas mayores y que necesitan descanso para dar el 100%. Esto hace que el técnico italiano le quitó diez años al mediocentro del Madrid, ya que Valverde, Camavinga y Asensio hacen de media 22 años. La ausencia de Kroos, Modric y Casemiro en un partido completo no se veía desde el año 2019 donde el conjunto blanco venció por 3-2, en esos momentos el técnico era Solari.

EL próximo partido del Real Madrid será el sábado ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, antes de recibir en casa al Sheriff en la Champions League.