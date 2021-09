Previa Unionistas CF vs RC Deportivo: el liderato en juego en el Reina Sofía

Unionistas de Salamanca, segundo clasificado, recibirá en el Reina Sofía al líder, un Deportivo de la Coruña que tratará de salir de tierras salmantinas reforzando el primer puesto, pero el equipo de Dani Mori no se lo pondrá nada fácil tras su gran inicio y querrán llevarse los tres puntos, algo que la hinchada local apretará para lograrlo.

Unionistas llega tras ganar en Lezama 0-1 al Bilbao Athletic gracias al tanto de Antonio Marín, mientras que por su parte, el Deportivo de la Coruña se llevó los tres puntos en Riazor ante el Badajoz tras el gol conseguido por Quiles.

Edu Cortina y Jorge Mier continúan siendo baja

Ambos futbolistas no serán de la partida de Dani Mori para el encuentro ante el Deportivo de este domingo a las 12:00 horas en Reina Sofía. Jorge Mier continúa recuperándose de una fascitis plantar, mientras que Edu Cortina no se ha recuperado de sus molestias musculares aunque según afirma el club evoluciona favorablemente.

Medio millar de deportivistas en Salamanca

500 aficionados apoyarán al Deportivo en el Reina Sofía este domingo, en lo que será una fiesta en tierras charras. Ambas aficiones se han hermanado durante esta semana y en los diferentes establecimientos patrocinadores de Unionistas, ambas hinchadas tendrán descuento por ir con los colores de sus equipos.

Tres partidos oficiales entre ambos

Hasta en tres encuentros oficiales se han visto las caras Unionistas de Salamanca y Deportivo de la Coruña. El primero de ellos iba a ser en partido de Copa del Rey hace dos temporadas, llevándose el choque en la tanda de penaltis el equipo entrenado por aquel entonces por Jabi Luaces gracias al tanto definitivo de José Ángel Alonso.

La temporada pasada, en el último año con el nombre de Segunda División B, se iban a ver las caras ambos equipos, venciendo el Deportivo en el Reina Sofía a puerta cerrada con motivo del COVID-19, y el duelo disputado en Riazor iba a finalizar en tablas (0-0).

Jaime Ruiz Álvarez será el encargado de arbitrar el partido

La RFEF ha dado a conocer los colegiados de la quinta jornada de la Primera RFEF. El encargado de dirigir el choque entre Unionistas de Salamanca y Deportivo de la Coruña será Jaime Ruiz Álvarez, colegiado que ya conoce el club charro. Jaime Ruiz pitó los encuentros ante Real Sociedad B (0-0) y la victoria en el derbi la temporada pasada ante el Salamanca CF en el Reina Sofía (1-0).

Footters televisará el encuentro desde el Reina Sofía

La plataforma digital ha sido la encargada de conseguir los derechos de la Primera RFEF, por lo que toda la temporada se podrá ver a través de Footters, pudiéndose ver este encuentro entre Unionistas de Salamanca y Deportivo de la Coruña.

La información para poder hacerse y como puedes abonarte a la plataforma, cedida por Unionistas CF:

La RFEF ha alcanzado un satisfactorio acuerdo con la productora deportiva Footters, productora que retransmitirá todos los encuentros de la competición tras adquirir sus derechos.

De este modo todos los unionistas podrán seguir disfrutando a través de su móvil, tablet, PC o Smart TV de las retransmisiones de su equipo una temporada más. Puedes comprobar los requisitos de cada dispositivo en este enlace. Además también podrán ver el resto de encuentros de otros equipos, todo el playoff de ascenso, y la gran mayoría de los partidos de 2ª RFEF.

El PVP es de 69,99€. También existe un plan mensual, válido para 30 días, por 9,99€.

El quinto encuentro de liga, que ya podrás disfrutar a través de esta plataforma, se disputa el domingo 25 de septiembre a partir de las 12:00 horas frente al Deportivo en el Estadio Reina Sofía.

Varios establecimientos de Salamanca lo darán en directo

Todo aquel aficionado que no pueda acudir al encuentro y se quede sin entrada, o aficionados del Deportivo que se encuentren por Salamanca y no hayan podido acudir, los siguientes establecimientos lo darán en directo: Restaurante Guinaldo (barrio San José).

Ele Tapas (barrio La Vega).

Pakipallá (zona centro).

Cafetería-Restaurante Monte Carlo (zona centro).

Bar La Amistad (barrio Garrido).