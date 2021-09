Información, horarios y recomendaciones sobre el partido entre Unionistas y Deportivo

Unionistas de Salamanca da a conocer toda instrucción que tendrán que seguir los aficionados locales y los más de 500 aficionados que llegarán desde Coruña.

La siguiente información es cedida por www.unionistascf.com:

Unionistas de Salamanca recibe el domingo a partir de las 12:00 horas al RC Deportivo en la quinta jornada de Primera RFEF Footters. A continuación te detallamos todo lo que necesitas saber cara al encuentro.

Entradas

Todos los socios Colaboradores y Colaboradores PRO acceden con su carné. Aquellos que no tengan su carné a mano, pueden acceder igualmente si disponen en su teléfono de una foto donde se lea con claridad el QR que viene impreso en el propio carné.

El resto de socios y los no socios pueden entrar con su localidad impresa o mostrando el código QR del PDF que han recibido en su móvil, en caso de haber optado por esta modalidad.

Cómo llegar

El estadio Municipal Reina Sofía está situado en la Avenida Carlos I. No te fíes mucho del GPS o Google Maps: Es probable que te sugiera entrar por una puerta trasera que no está disponible. La entrada principal está en la propia avenida.

Por motivos de espacio y de seguridad vial, no está permitido el acceso de vehículos al recinto. Si ves algunos coches al entrar en el parking interior, debes saber que son todos pertenecientes a los propios jugadores y resto de expedición deportiva, organización, personas con tarjeta de movilidad reducida, autorizados por protocolo y medios de comunicación, los únicos con permiso especial para poder introducirlos. El aparcamiento en todos los aledaños al estadio es gratuito, pero es muy probable que tengas dificultades para encontrar un hueco libre. Te recomendamos tres zonas cercanas donde hay más probabilidad de encontrar sitio.

Plaza del Maestro Turina.

Plaza del Maestro Luna.

Aparcamiento frente a Campo de Tiro.

Nuestra recomendación es a ser posible evitar el vehículo privado y usar el transporte público. El estadio está muy bien comunicado con la ciudad. Las líneas 3,6, 12 y 13 tienen paradas muy cerca del estadio, como puedes ver en la imagen de abajo. Otra buena opción es utilizar el servicio Salenbici, que tiene una parada en Avenida Hilario Goyenechea, a muy pocos metros del Reina Sofía.

¿Dónde tomar algo antes y después del partido?

En los alrededores existen 4 bares/restaurantes patrocinadores del club donde te atenderán a las mil maravillas y podrás disfrutar de la previa y el post partido en un ambiente futbolero y unionista. Puedes ubicarlos en la primera imagen anterior o localizarlos con Google Maps pinchando sobre los nombres:

Ele Tapas

Restaurante Guinaldo

Hotel Zent

Bar del Campo de Tiro (para este partido disponen de un menú especial por 18€, más información aquí)

Horarios y accesos

Las puertas de la instalación se abrirán a las 11:00 horas. Habrá tres accesos diferentes, segmentados por vallas: general, para socios PRO y para prensa y acreditados. Este último lugar también está reservado para las personas con movilidad reducida. La imagen de debajo te puede servir de ayuda. Además habrá diversos miembros de organización por todo el estadio y en los propios accesos. Si tienes alguna duda ellos te ayudarán. Se ruega a todos que lleven su carné/entrada preparados para agilizar el proceso.

Normativa

El recinto tiene una capacidad para 4.859 espectadores. Con las actuales limitaciones de aforo del 60% podemos albergar un total de 2.915 aficionados.

Existirán pegatinas repartidas por todas las gradas, que indican los lugares donde está permitido sentarse. Os pedimos por favor que se respeten las zonas donde no haya señalización para garantizar distancia interpersonal de seguridad, incluso en el caso de ser convivientes, ya que como club no tenemos ninguna forma de verificación de esta circunstancia. Niños pequeños y personas dependientes sí pueden situarse junto a un adulto en una zona donde no exista pegatina.

Los aficionados del RC Deportivo deben situarse en una de las dos zonas acotadas para la afición visitante: el fondo situado a la entrada y un espacio en la grada lateral principal contigua a este fondo, en la zona más cercana a la entrada. En cualquiera de los casos, insistimos en que solo está permitido sentarse donde haya una pegatina que lo indique. Si en una de las dos zonas no hay pegatinas disponibles, por favor, acude a la otra y no ocupes un hueco no permitido.

El uso de mascarilla es obligatorio. Está prohibido fumar, comer y beber, excepto agua en botellas pequeñas (máximo 500ml) de plástico y sin tapón, que puedes traer de casa o comprar en la propia instalación, puesto que habrá servicio de venta de agua a la entrada, solo en el acceso por motivos de seguridad y no dentro, para evitar aglomeraciones.

Recomendamos comprarla antes de acceder al campo, puesto que luego no será posible salir a por ella hasta al menos el minuto 10.

Se puede salir del estadio en el descanso, pero no fuera del recinto. Quien salga de la puerta exterior de la instalación no podrá volver a entrar.

Se debe respetar la distancia de seguridad tanto en accesos como dentro de la instalación. Es importante que permanezcas en tu asiento desde que accedas hasta que termine el partido, evitando en todo momento la movilidad y el tránsito salvo en el caso de que necesites ir al baño. Si por algún motivo abandonas tu localidad, debes regresar a la misma.

Los servicios (portátiles en lo que finaliza la remodelación) estarán ubicados en las esquinas. Debes localizar el más cercano a tu localidad.

Habrá distintas zonas reservadas y acotadas mediante carteles y balizas: personas con movilidad reducida, acreditados, palco, prensa y zona visitante. Por favor, respeta dichas zonas.

Recomendamos traer almohadillas hasta que se lleve a cabo la instalación de asientos en la siguiente fase de la obra.

Existen cubos de basura repartidos por todas las gradas y en los accesos. Por favor, nunca olvides que son los voluntarios del club quienes tienen que recoger al finalizar el partido los residuos que no te has molestado en acercar hasta uno de los lugares habilitados para ello.

La salida del estadio se realizará de forma escalonada por sectores y en dos turnos: primero fondo visitante y grada lateral nueva y posteriormente fondo local y grada lateral antigua. Por favor, permanece en tu asiento al finalizar el partido hasta que sea el turno de tu grada.

Condiciones generales de acceso

No se podrán introducir objetos peligrosos susceptibles de causar daños, tales como paraguas no plegables o que tengan punta metálica, cascos de moto, palos, palos de selfie, bastones o estructuras de sombrillas, jaimas o similares.

No se podrá introducir ninguna clase de vidrio, solo botellas de plástico de hasta 500 ml sin tapón.

No se podrá introducir ningún cubierto metálico.

Está terminantemente prohibido introducir material pirotécnico.

Está terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de arma.

No se podrá introducir ninguna bandera o símbolo que pueda inducir a la violencia, racismo o a la xenofobia.

Se denegará el acceso a cualquier persona que se encuentre bajo los síntomas de embriaguez o efectos del consumo de drogas. Se expulsará del recinto a cualquier persona que no respete la normativa de seguridad, altere el correcto desarrollo del espectáculo o cause daños y desperfectos terceros.

El personal de Seguridad quedará facultado para expulsar del recinto a cualquier usuario que ponga en peligro la integridad física de las personas o el correcto desarrollo de la actividad, poniéndolo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.