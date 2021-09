Sergi Barjuan: "Cada día nos encontramos más cómodos"

Se repone el filial azulgrana al inicio de temporada irregular por el que estaba pasando en la presente campaña. El FC Barcelona B consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada ante el Linense y se reafirma como uno de los equipos a tener en cuenta.

El equipo de Sergi Barjuan ha dado un giro de 180 grados a la dinámica en la que venía hace poco más de una semana. Con la victoria ante el Sabadell a domicilio (1-3) y ante la Unión Balompédica Linense (2-1) los azulgranas han conseguido un pleno de puntos en dos jornadas. "Buscábamos la victoria en el Johan Cruyff desde el primer partido que disputamos aquí, esta liga es muy competitiva. Cada día nos encontramos más cómodos con lo que planteamos y vamos creciendo".

El combinado azulgrana arrancó el encuentro con un gol en contra a los 2 minutos de juego, algo que, tal y como reconoce Sergi Barjuan, no esperaba nadie: "Hemos estado tres minutos y medio que no sabíamos donde estábamos, pero después nos hemos repuesto y hemos reaccionado marcando dos goles. La primera parte ha sido demasiado abierta y nos ha hecho daño". El conjunto azulgrana ha querido priorizar la posesión de balón durante el encuentro, aunque en varias fases del duelo la Unión Deportiva Linense no lo permitió: "En estos pequeños detalles tenemos que seguir creciendo, si lo mejoramos seremos un equipo muy difícil de superar".

El Barça B es otro, con esta segunda victoria consecutiva el combinado culé se sitúa en las posiciones nobles de la clasificación liguera y se llena de optimismo para el devenir de la temporada: "Cuando se gana se cree más en lo que se hace. Es una liga muy competitiva y ganaremos, perderemos y empataremos. Todos los puntos que consigamos ahora será muy importante para afrontar con garantías los demás partidos".