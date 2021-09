Los abonados ya pueden inscribirse para asistir al Granada CF - Sevilla FC

Los abonados del Granada CF que quieran asistir al partido de la jornada 8 de LaLiga Santander contra el Sevilla FC, que se disputará el próximo domingo 3 de octubre, a las 21:00 horas, en el estadio Nuevo Los Cármenes, ya pueden inscribirse para solicitar su asistencia a través de un formulario en la web del club, que estará disponible hasta este lunes 27 de septiembre a las 20:00 horas. Los abonados también recibirán un mail informativo a través del cual podrán realizar su solicitud, según ha informado el club nazarí.

"Aquellos abonados que no adquiriesen su abono mediante plataforma online podrán realizar la gestión de su solicitud en las taquillas del estadio el lunes de 10:00 a 18:00 horas. Cada abonado solo podrá formular una inscripción. Los abonados podrán realizar solicitudes de forma individual o conjunta y el grupo de convivientes será de un máximo de cuatro abonados en un mismo formulario a efectos de optar a localidades consecutivas".

Sorteo de entradas Granada CF- Sevilla FC

El Granada CF ha informado que en caso de que el número de inscripciones en cada zona supere el de los asientos disponibles se realizará un sorteo para adjudicar la posibilidad de acceder al partido. "El club tendrá en cuenta qué abonados han sido agraciados con el derecho a acceder al estadio respecto a aquellos que no lo fueron en los anteriores encuentros. Los abonados inscritos y no agraciados en las jornadas anteriores deberán inscribirse nuevamente para tener prioridad para el partido de la jornada 8 de LaLiga ante el Sevilla FC. No obstante, las solicitudes conjuntas solo mantendrán dicha preferencia en el caso de que todos los miembros que forman el grupo de convivientes se encuentren en las mismas condiciones".

Mecánica del sorteo

"El sorteo se realizará mediante una plataforma web acreditada en procesos de selección aleatorios en base al listado de inscripciones. El club recogerá todas las solicitudes de acceso al campo en 13 listados elaborados según el rango de precios de los abonos. De esta forma, se garantizará que a los agraciados se les asigne un asiento en el estadio cuya tarifa corresponda a la de su abono".

"Por cada uno de los listados, se realizará un sorteo que determinará qué solicitudes ocupan los asientos disponibles en cada categoría de precio", ha informado el Granada CF.

De momento, el aforo para el partido está establecido en un 60%, pero está pendiente de las últimas actualizaciones del Consejo Interterritorial de Sanidad y la notificación oficial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.