Robert Moreno: "He hablado con los capitanes y me han transmitido confianza"

La Liga no para, y el Granada tiene la siguiente batalla el lunes en Vigo, quizás una de las últimas con Robert Moreno al frente si no se consigue la ansiada victoria que se les ha escapado a los nazaríes en los últimos minutos en más de una ocasión en estas seis jornadas de Liga que han transcurrido. Tras el entrenamiento matutino, Robert Moreno ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará el lunes a gallegos y andaluces. Al comenzar la rueda de prensa, se le ha preguntado por el estado en el que quedó el equipo tras la derrota contra la Real Sociedad : "Yo veo al equipo bien, muy unido. He hablado con los capitanes y me han transmitido confianza".

En cuanto a uno de los lesionados del último partido, Machís, Robert Moreno ha confirmado que "está listo" y podrá tener minutos ante el Celta en Balaídos.

Un tema muy polémico que ocurrió en la rueda de prensa post partido del pasado jueves fue la respuesta del técnico catalán a una pregunta acerca de los pitos que recibió al final del partido acompañado de "Robert dimisión". Se le ha vuelto a preguntar por ello y ha destacado que "estaba triste" y que su "único objetivo" es "darle alegrías a la afición". "Me siento responsable y trabajo duro para revertir la situación", ha indicado.

Otro tema que atormenta al míster de Hospitalet son esos últimos minutos en los que el Granada lleva ya perdidos bastantes puntos en tan solo seis jornadas de Liga: "No hay causa única para para esos últimos minutos de los partidos".

De cara al partido del lunes, se le ha preguntado por el próximo rival del Granada, el Celta, un equipo que llega en mala dinámica y que está justo por encima del Granada, marcando la zona de salvación: "El Celta es un equipazo. No ha merecido perder ningún partido de los que ha jugado en casa".

El conjunto vigués jugó el pasado martes, sin embargo, el Granada jugó el jueves, por lo que llega con menos descanso para el partido del lunes: "No es excusa, hay que ganarle a todos los rivales".

Para finalizar, se le ha preguntado por la ausencia de minutos de Quini en el último partido, cuando en el Camp Nou realizó un partido bastante completo: "Las cargas en los partidos son las que son. Él hizo un esfuerzo muy grande en el Camp Nou y entendí que tenía que meter frescura en el lateral".