Previa Sporting de Gijón - Málaga CF: las salidas no son de buen gusto

LaLiga SmartBank está que arde y que mejor ocasión que un partido entre el Sporting de Gijón y el Málaga CF para meterle un poco más de picante a esta mezcla que está a punto de estallar. Este domingo en el Molinón el Málaga visita a un Sporting imparable que ha irrumpido en esta competición a las mil maravillas. El equipo rojiblanco solo ha perdido un partido en todo lo que va de liga y es por esto que su carta de presentación de aspirante al ascenso va tomando forma conforme pasan las jornadas.

Muchos son ya los aficionados malagueños que piden un cambio en el equipo desde hace meses y es por esto que Manolo Gaspar ha estado trabajando durante todo el mercado veraniego para formar un equipo completamente renacido con el que puedan competir y aspirar al sueño tan esperado, el ascenso a Primera División.

Antecedentes

Los duelos entre estos dos cuadros son siempre de alto nivel y solo hay que echar la vista atrás para comprobarlo. La pasada temporada los dos conjuntos tuvieron dos cruces de caras donde los puntos se repartieron en partes iguales. En el primero fue el Málaga quien logró llevarse los tres puntos en La Rosaleda aún cuando el público no podía asistir a los estadios, el resultado fue 1-0. En la vuelta el Sporting no quiso que volviese a ocurrir lo mismo y el resultado se volvió a repetir y esta vez los tres puntos se quedaron en casa gracias al tanto de Durdevic.

Imagen del último encuentro entre el Sporting de Gijón y el Málaga / Fuente: Sporting de Gijón

Remontándose años atrás los duelos en este campo han sido normalmente dominados por el conjunto gijonés, pero el Málaga llega al partido con el único propósito de conseguir puntuar en un estadio tan complicado como es El Molinón. La última vez que el Málaga consiguió vencer al Sporting de Gijón a domicilio fue en la temporada 2017 donde los blanquiazules se sobrepusieron sobre los locales por la mínima en un encuentro muy disputado.

La luz y la oscuridad en el mismo terreno de juego

El Sporting de Gijón posiblemente sea ahora mismo uno de los huesos más duros de roer de la competición, al igual que lo han comprobado todos sus rivales El Molinón es un fortín infranqueable donde por ahora ningún equipo ha sido capaz de puntuar. Las sólidas defensas y su gran potencial en ataque son posiblemente las características principales que convierten eficaz este hecho. El Málaga CF lo tendrá muy complicado a la hora de hacer daño a un Sporting que trabaja día tras día para acercarse lo máximo posible a las zonas de playoff. En estos momentos su situación en la tabla es muy buena, situándose en el tercer lugar con 13 puntos y con todavía un duelo más que disputar que el Almería, actual líder de la competición.

Imagen del último encuentro entre la Ponferradina y el Málaga / Fuente: Málaga CF

Por su parte el equipo de la Costa del Sol continúa en su búsqueda por la dinámica perfecta que los lleve hacia el camino de las victorias. José Alberto confía en que su equipo puede ser el primero en arrebatar puntos del fortín gijonés. La pasada jornada el Málaga recibió la brutal goleada por parte de la Ponferradina en un partido donde los blanquiazules no tuvieron ni una sola oportunidad de acercarse a la portería rival, pero ese bache no puede ser el motivo de una desmotivación grupal, ya que en la tabla clasificatoria no se encuentran en el peor puesto, pero siempre ascender a los 10 primeros puestos es un aliciente más.

Colegiado

El trencilla encargado del encuentro será Iosu Galech Apezteguía del Comité Navarro de Árbitros de fútbol. La pasada temporada este colegiado llegó a dirigir un total de 24 partidos en Segunda División y también arbitró dos encuentros en Copa del rey. A su servicio también estará en el VAR el colegiado Daniel Ocón Arráiz.

Bajas

Real Sporting de Gijón: actualmente el equipo de David Galleo cuenta con todos sus efectivos.

Málaga CF: Hicham, Pablo Chavarría, Sekou Gassama, Ismael y Haitam.

Posibles onces

Teniendo en cuenta las últimas alineaciones de los dos cuadros, David Gallego y José Alberto buscarán alinear a 22 jugadores que puedan competir al cien por cien y sobre todo que se encuentren bien físicamente.. Por eso estos son los posibles onces del partido: