Canales laterá en verdiblanco hasta el 2026

El 14 de diciembre será un día que quedará grabado para siempre en la memoria de Sergio Canales. El futbolista cántabro, quien recalase en el Betis hace ya cuatro campañas, ha ampliado su vinculación con la entidad heliopolitana por cuatro temporadas más. Poco después del anuncio que mantiene unidos a Canales y al Real Betis hasta el próximo 2026, la televisión oficial del club publicó las primeras palabras del cántabro tras firmarse el acuerdo.

El Real Betis Balompié apostó por Canales cuando su carrera, la que apuntaba a hacer grandes cosas y acabaron lastrando las lesiones, se estancó y ha hecho de él el futbolista que todos esperaban. Canales llegó al Betis en un año de crecimiento para el club y sus destinos han ido creciendo de la mano. La entidad heliopolitana empezó a plantear un proyecto firme cuando el cántabro recaló en Sevilla y el crecimiento del club han hecho de Sergio Canales un futbolista admirado por muchos.

Sobre la renovación, el cántabro asegura sentirse "muy feliz, con mucho por trabajar y una ilusión tremenda". Canales no solo se vincula al Betis, sino que con la cláusula anunciada en su contrato le permitirá seguir aquí los años que él mismo quiera. Y es que la cláusula de rescisión del cántabro ha pasado a ser de mil millones de euros. Y es que él mismo ha asegurado: "estoy donde quiero estar y donde voy a querer estar en un futuro". Sobre esta misma cláusula ha querido aclarar el cántabro que es "no es importante ni la cifra ni el número" y es que como él mismo ha dicho "si pudiese me quedaría aquí mil millones de años".

Hace doce años que el cántabro anotó sus primeros goles vistiendo la camiseta del Racing de Santander y ha querido recordar esta fecha porque "todo pasa por algo". "El camino nos ha traído hasta aquí. Ha sido un camino muy largo, con muchísimas cosas, y me siento un afortunado, por eso, intento dar el máximo siempre" decía el 10 verdiblanco.