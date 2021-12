La Copa del Rey marea a JAL

El Málaga CF no dejó de perseguir sombras en el campo del cerro del Espino. Perdió por la mínima, pero la sensación fue de lo peor. Jugaron futbolistas que no llevan muchos minutos a sus espaldas y en posiciones diferentes a las habituales, algo que desconcertó a los aficionados que veían antes de terminar el partido, una clara de intenciones de no perseguir la Copa de su majestad el Rey por parte del Málaga CF.

José Alberto López quiso hacer cambios para buscar la varita que haga que la situación mejore en juego y en resultados, pero la realidad fue más bien distinta. Muy conservador el técnico asturiano del Málaga CF que no pudo con un Rayo Majadahonda muy justito y con un Susaeta muy motivado siendo un auténtico dolor de cabeza para Iván Calero que no pudo pararlo en ningún momento.

No fue el partido del Málaga CF que puede amenazar el futuro de JAL. El Rayo Majadahonda disputó 93 minutos de clara superioridad ante un Málaga CF que se espera que sea más competitivo y este más arriba en la Liga SmartBank.

Cuando no hay fútbol ni gol no puede llegar de ninguna manera la victoria. El equipo solo disparó una vez a puerta y no tuvo el control de la posesión ni del partido en ningún momento. Era un partido trampa, la división del rival era un engaño y los jugadores lo pagaron desde el principio porque no carburó. Entregó, esperó y cuando recibió el castigo ya era tarde para reaccionar.

Susaeta y diez más

La primera mitad del encuentro fue un choque muy igualado en intensidad, pero las oportunidades llegaban por la banda de Susaeta que generaba bastante peligro ante un Iván Calero que no podía detenerlo.

En el minuto 34 hubo un centro de Néstor y trató de rematar Rubén Sánchez, sin embargo, le obstaculizó Moussa la acción que entraba como novedad en el once del Málaga CF.

Minutos después ( 36´) lo intentó de nuevo por alto Rubén Sánchez, a un buen centro de Iván López, que estaba colgando muchos envíos desde la derecha. Finalmente y para suerte del Málaga CF, el remate se fue muy desviado.

Las internadas de Susaeta empezaron a ser más progresivas y peligrosas siendo el hombre más peligroso del Rayo de Majadahonda, pero el equipo madrileño fue todo un bloque que iba mejorando con cada minuto que pasaba de partido. Creían en ganar al Málaga CF desde el minuto uno y la motivación de sus jugadores se vio en el verde.

Así terminaba la primera parte de este duelo de Copa del Rey donde el Rayo tenía más ganas, encontrándose a un Málaga CF sin medio del campo, con jugadores que no estaban en su posición natural y lo más lamentable, sin ganas e ilusión de jugar esta competición de Copa del Rey.

Imagen lamentable

La segunda parte llegó con prisas para José Alberto López que intentó remediar la situación con cambios de jugadores titulares, pero el nivel que se estaba desarrollando en el campo no era el adecuado, no daba con la tecla, y finalmente el Rayo Majadahonda lleno de energías y hambre de gol, se hizo con un gol en el minuto 60 Gol. Marcaba Rubén Sánchez, de cabeza, en un perfecto córner botado por el incombustible Susaeta. El saque de esquina fue una concesión de Calero, que envió a córner por no saber qué tenía a la espalda.

Después del gol, el Rayo, embestía en la portería de Dani Barrio como una apisonadora. El Málaga CF, noqueado, no podía levantarse del auténtico "meneo" del Rayo Majadahonda, viendo venir lo que se avecinaba, JAL, dio entrada a pilares fundamentales, sin embargo, de nada sirvió.

El único suspiro malacitano llegó en el minuto 71 cuando Genaro lanzó un chupinazo al larguero. Golpeó desde muy lejos y fue en vaselina hasta repeler el travesaño con un Álvaro Fernández batido.

El futuro inmediato pasa por reconocer la falta de eficacia y la falta de nivel de José Alberto como técnico para ascender a un conjunto que a día de hoy, está perdido, dejando que le pinten la cara por todos los campos del fútbol español.

La emergencia pasa por ganar este sábado y cambiar el modelo de juego llenando de motivación e ilusión a esta plantilla que hoy sale más debilitada que nunca. De esta forma, el Málaga CFdice adiós a la Copa del Rey y se aferra a conseguir buenos resultados en La Liga SmartBank.

FICHA TÉCNICA

RAYO MAJADAHONDA: A. Fernández, Iván López, Tassembedo, Philip Osei, J. Casado; Mario García (Juanjo Sánchez, 87'), J. Bernal; Javi Gómez (Héctor, 67'), Susaeta (Mawi, 67'), Néstor Albiach (Raúl Sánchez, 74'); Rubén Sánchez (Iturraspe, 74').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Ismael Casas (Víctor Gómez, 74'), Moussa, Peybernes, Iván Calero (Sekou, 74'); Genaro, Cufré; Larrubia (Dani Lorenzo, 63'), Roberto, Jairo (Brandon, 46’); Chavarría (Hicham, 63').

GOLES (1-0): Rubén Sánchez (60').

ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo. Amonestó con cartulina amarilla a Calero (13’), Cufré (44’), Chavarría (45’), Iván López (83').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la segunda fase de la Copa del Rey en el Cerro del Espino.