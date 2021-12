Sergio Ramos se verá las caras contra el Real Madrid y admite que: "Voy a ir a muerte por el PSG"

Este lunes se realizó el sorteo de los próximos encuentros de la Champions League para octavos. Tras el revuelo por la repetición de este, los emparejamientos ya son definitivos. El Real Madrid se enfrentará al PSG, el equipo francés donde actualmente milita el ex capitán madridista Sergio Ramos.

El jugador ha vestido la camiseta blanca durante 16 temporadas disputando 671 partidos. El defensa ha comparecido en una rueda de prensa en Madrid tras la inauguración de un gimnasio, el día que se decidía el sorteo de Champions que ha cruzado al PSG con el Real Madrid de este encuentro tan fortuito y que promete ser la bomba de la temporada.

El ex capitán dijo en el año 2019 en una rueda de prensa en Valdebebas que: "No me iría jamás a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Cuando me vaya es cuando entienda que el cuerpo no me da para un nivel top" hoy esas palabras se vuelven en su contra y cambia su argumento defendiendo el escudo que actualmente viste.

Volverá a pisar la que fue su casa: "Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver al Bernabéu es motivo de alegría... no pude tener una despedida por culpa del Covid". Su ida del Real Madrid no sentó muy bien a algunos aficionados, el defensa ha recibido numerosas críticas y así responde a ellas: "No escucho mucho lo que se dice, tanto en España como en Francia, siempre lo he hecho. Hay que tener respeto a todo lo que se dice, sin embargo, no siempre es verdad lo que se cuenta. Entrar en eso es perder el tiempo, se especula con las cosas. Lo bueno es que estoy de vuelta y voy a poder volver a hablar".

Pisarán el Estadio Santiago Bernabéu Mbappé, Sergio Ramos y Messi, un encuentro que ya es esperado por muchos, y defenderá a su equipo a pesar de jugar contra el que le dio tantos logros: "El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG".

Haciendo referencia al equipo en el que jugó, y que actualmente es líder en la tabla, sigue acumulando victorias y se les ve en muy buen momento, Ramos cree que el Madrid está muy bien ahora: "Vinicius prometía, pero ya es una realidad. Me alegro porque he compartido charlas con él. No sé si podrá jugar con Mbappé, pero nadie sabe qué pasará. El Real Madrid está muy bien. A nivel defensivo también. Es bueno acumular ventaja para lo que pueda pasar".

Los aficionados ya esperan la llegada de este encuentro tan prometedor y tan destinado para que se encontrasen estos dos equipos frente a frente.