Unai Emery: "Queremos hacer un gran papel en la Copa del Rey"

El Villarreal se enfrenta al Atlético Sanluqueño en la Copa del Rey. Un equipo que milita en la 1ª REF de España y en donde el conjunto groguet deberá de estar muy atento ya que esta competición suele dar varias sorpresas.

Unai Emery se ha referido a la Copa como un campeonato "corto, intenso y duro". Tuvo unas palabras hacia el rival donde ha mostrado su respeto catalogándolo como un equipo con "nivel, calidad y ganas".

También en la rueda de prensa, el técnico vasco se ha parado a analizar una hipotética situación del partido: "Esperamos un encuentro difícil, tienen buenos jugadores con experiencia, además de un buen cuerpo técnico contando con el añadido de jugar en casa. En liga están peleando por la mitad de tabla, esperamos poner un listón más alto que esté sobre ellos, algo que sin duda no será fácil. Respetamos mucho al rival, no queremos ser una de las sorpresas, por lo tanto, no menospreciamos a nadie".

El ex entrenador del PSG, entre otros, ha confirmado la baja de Asenjo por lesión y ha dicho que el resto "serán integrantes del primer equipo, pero en el próximo entrenamiento se podrá ver como están todos los jugadores".

El submarino amarillo afronta esta edición de la Copa del Rey con mucha ilusión y así lo manifestó Emery: "Tenemos ganas de luchar y demostrar lo que sabemos hacer, queremos hacer un gran papel. Somos espirantes, pero no favoritos, hay otros rivales que si lo son. Tendremos que analizar el estado físico de los jugadores después de los esfuerzos realizados y de los pocos descansos".

Además de hablar de esta competición, se habló de LaLiga y de la Champions League: "Hemos pasado a octavos y eso es bueno. Sin embargo, en LaLiga, estamos por debajo de lo esperado pero confío en escalar posiciones en la clasificación. Ahora queremos ganar partidos, es nuestra necesidad. El resultado ante el Rayo Vallecano estuvo por encima de nuestras sensaciones, debemos de mejorar muchas cosas", concluyó.