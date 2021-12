Xavi Hernández: “Esto va de ganar, y mañana hay que ganar”

El equipo catalán se despedirá este año del Camp Nou ante el cuadro ilicitano obligado a sumar los tres puntos, una consigna reincidente en las dependencias de ‘Can Barça’. Los catalanes, que suman solamente un punto de los últimos seis disputados en LaLiga (derrota frente al Real Betis y empate ante Osasuna en El Sadar), reciben la visita de un Elche situado a dos puntos del descenso.

"Hay que empezar a ganar para cambiar la dinámica", reconocía Xavi Hernández ante los medios ya que el equipo azulgrana, desplazado hasta la octava plaza de la tabla a cinco puntos de la zona Champions y a 18 del líder."Estamos en el buen camino, siento que debo ser positivo viendo los entrenamientos. Los jugadores están motivados y es un buen momento para dar un paso adelante. Tenemos ganas de que empiece el partido, rendir y ganar los tres puntos", explicaba el técnico egarense.



Con una actitud muy positiva, el entrenador aseguraba “confiar mucho en sus jugadores y en la plantilla. Los resultados no acompañan, pero estamos trabajando bien, hay que creer en el proceso, en el proyecto. Hay que seguir creyendo” ya que según Xavi “somos el Barça y no hay excusas, hay que competir. Necesitamos resultados, las sensaciones cada partido son más buenas y más positivas, pero no nos llegan los resultados".



Acabar el año con los seis puntos



Al Barça le quedan dos partidos para cerrar el año, ante el Elche este sábado y contra el Sevilla el próximo martes en el Sánchez Pizjuán. "Mañana es una prueba de fuego en casa otra vez para dominar el partido, para ver lo que hemos trabajado durante la semana: ser protagonistas con la pelota y que el resultado llegue", argumentaba el míster. "El objetivo es quedar entre los cuatro primeros, pero también ganar títulos, no descartar nada, se han visto de todos colores. La distancia con el líder es muy grande, pero no descartamos nada", afirmaba un Xavi que no renuncia a nada con el Barça.



"El equipo necesita una victoria. Quieren ganar para cambiar la dinámica y es una gran oportunidad para acabar bien el año, vamos a por los seis puntos. Tanto mañana como en Sevilla. No queda otra que apretar los dientes y creer en lo que estamos haciendo. A partir de aquí, a luchar por la Supercopa, la Europa League y crecer. Esto va de ganar. Y mañana ha que ganar", sentenciaba con rotundidad el entrenador azulgrana.