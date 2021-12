Robert Moreno: "Hay que centrarse en preparar el partido del domingo"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno,, compareció ante los medios de comunicación tras la derrota ante el Atlético Mancha Real (1-0) en la noche del jueves en la segunda ronda de la Copa del Rey. El catalán afirmó que lo "han intentado todo" para poder revertir dicha situación, pero que no han tenido acierto y les ha acompañado "la mala suerte".

Asimismo aseveró que "no hay ningún partido fácil", lo que conlleva a que el grupo "esté fastidiado y triste" por la temprana eliminación y la forma tan bochornosa en la que se ha producido, aunque eso no quita que hay que "felicitar al Atlético Mancha Real" por su encomiable labor.

"Hemos tirado 24 veces. No hemos sido capaces de hacer gol. Nada más empezar hemos tenido tres ocasiones. Me hubiera preocupado no hacer ninguna ocasión", manifestó Moreno, que no se mostró preocupado por la capacidad de generar peligro de sus chavales, pese a que "la pelota no llegara a entrar" en la meta rival.

Dicho resultado no lo catalogó como un "fracaso" ya que el fracaso "es cuando ni siquiera lo intentas, y el equipo lo ha intentado". "Jugar en un campo con estos condicionantes lo hace aún más difícil", comentó el míster nazarí.

"Sabíamos de la calidad del rival. Nos esperábamos algo parecido. Al final la motivación extra de ellos les ha hecho meter el gol tan temprano y aguantar todos los embistes", analizó el técnico rojiblanco, quien se mostró bastante apenado por el resultado. "Estamos molestos porque quisimos pasar. La Copa es compleja. Teníamos ilusión por pasar...", expuso.

Con la mente ya puesta en el trascendental duelo ante el Mallorca, Robert ha confirmado que "hay que centrarse en preparar el partido del domingo y conseguir los puntos" debido a que se enfrentan a un rival directo que también lucha por la permanencia.