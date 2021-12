Previa Barcelona vs Elche: sin permiso para perder

En este penúltimo partido de 2021 el Barça solo se puede permitir la victoria si no quiere descolgarse más de los primeros puestos, por lo que buscará 'desquitarse' con el Elche. El conjunto de Xavi Hernández parece que no logra levantar cabeza tras los últimos batacazos de las últimas semanas: la eliminación en Champions en fase de grupos, el sorteo de la Europa League, la retirada del 'Kun' Agüero, los tropiezos en Liga...

Por ello en estos dos últimos partidos para cerrar este 2021 con sabor agridulce, los culés necesitan armarse de garra e ilusión para conseguir los últimos 6 puntos del 2021 y comenzar el año con mejor pie.

Primer paso para recuperar la ilusión

El primer paso será vencer al Elche en esta jornada, objetivo que en teoría no debería ser muy complicado lograr, pero con el Barça de hoy en día, cualquier sorpresa puede pasar. No es un secreto que el equipo se encuentra en uno de sus peores momentos, en una época de transición en la que no logra la conexión e identidad característica de los últimos años, sumado a los golpes que reciben uno tras otro. Aunque ni el momento ni los resultados ayuden a conservar y potenciar la ilusión, lograr los 3 puntos contra el conjunto ilicitano podría dar algo de esperanzas a los azulgranas.

Los del Barcelona deben aprovechar las ventajas que tienen, y es que los locales llegan más 'descansados' que el Elche, que jugó Copa del Rey esta semana.

El penúltimo rival del año

El conjunto 'franjiverde' se encuentra en un buen momento, sobretodo tras la llegada de Francisco al equipo, y no hay mejor prueba que sus resultados. El Elche solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos jugados en todas las competiciones, contra el Valencia fuera de casa por 2-1. Su último encuentro ha sido en la segunda ronda de la Copa del Rey, donde vencieron al Unionistas de Salamanca por 0-1, victoria que los motiva más para llegar con más fuerza y confianza al Camp Nou, pero también más cansados.

Es cierto que el conjunto ilicitano solo ha conseguido un triunfo a domicilio en lo que llevamos de temporada, contra el Getafe por la mínima. Punto que puede tomar como ventaja el equipo local, ya que las visitas fuera de casa no es el punto fuerte del equipo de Francisco.

Antecedentes entre ambos equipos

Si echamos la mirada atrás, el Barcelona no ha perdido en los últimos 17 partidos jugados contra el Elche en La Liga, desde el año 1974, cuando perdieron por 1-0. Además, también hay que destacar que el conjunto culé de los últimos 22 partidos disputados en el Camp Nou no ha perdido ninguno, cosechando 15 victorias y 7 empates.

Su último duelo fue hace 9 meses en Liga, donde el Barcelona arrollo al conjunto ilicitano. Datos que hacen que la balanza se incline más por la victoria azulgrana.

Las palabras de Xavi y Francisco

Este viernes ha sido el turno para que ambos entrenadores, tanto Francisco Escribá como Xavi Hernández, se sentaran en rueda de prensa para atender a los medios de comunicación y valorar el duelo liguero que este sábado se disputará a partir de las 18:30.

El primero en hacerlo el técnico del Barça no se rinde y está confiado en que el equipo va por el buen camino: "Estamos en el buen camino, siento que debo ser positivo viendo los entrenos, los jugadores están motivados y es un buen momento para dar un paso adelante. Tenemos ganas de que empiece el partido y rendir. Y ganar los tres puntos".

Por eso Xavi sabe que "mañana es una prueba de fuego en casa otra vez, para dominar el partido, para ver lo que hemos trabajado durante la semana: ser protagonistas con la pelota y que el resultado llegue".

Por su parte Francisco reconoce que: "Nos enfrentamos a un rival que quizás no está en su mejor momento, pero siempre es muy difícil jugar contra el Barça. Tiene jugadores muy jóvenes, pero que darán mucho que hablar en el futuro. No confundirnos, sufriremos muchísimo".

Posibles alineaciones

FC Barcelona: (3-5-2) Marc Andre Ter Stegen (1); Ronald Araujo (4) Eric García (15) Samuel Umtiti (23); Sergiño Dest (2) Nico González (28) Sergio Busquets (5) Frenkie De Jong (21) Gavi (30); Abde Ezzalzouli (33) Ousmane Dembele (7).

Elche CF: (4-4-2) Edgar Badía (13); Helibeltón Palacios (18) Enzo Roco (3) Diego González (4) Antonio Barragán (19); Iván Marcone (23) Omar Mascarell (21) Tete Morente (11) Fidel Chaves (16); Lucas Boyé (9) Lucas Pérez (12).