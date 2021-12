Dani Mori: “Pudimos cerrar el partido antes con las ocasiones de que tuvimos”

Dani Mori analizó en el día de ayer en rueda de prensa el partido de este domingo en el Estadio Reina Sofía ante el Logroñés.

Así valoró el esfuerzo de su equipo ante el Elche en Copa del Rey: “Físicamente estamos recuperando. Venimos de muchos días consecutivos en competición. Mentalmente también hay que recuperar. Este viernes, los que jugaron el partido, todavía no han recuperado. De cabeza estamos bien. Hemos analizado y hemos hablado. Somos conscientes de que sí que pasa, que tuvimos muy cerca pasar la eliminatoria. Pudimos cerrar el partido antes con las ocasiones de que tuvimos. Pero también estamos orgullosos del partido que hicimos”.

Sobre como jugará ante el Logroñés, Dani Mori respondía: “Puede ser que sea el plan. El equipo trabaja en diferentes escenarios. El otro día decidimos esta opción y salió bien. La UD es un equipo muy potente y podemos movernos en diferentes escenarios. El equipo está capacitado para hacer esa presión alta como ante el Elche”.

En cuanto al once inicial y el jugar tres partidos en una semana, lo valoraba de la siguiente manera: “Si el jugador está recuperado, afrontamos como hicimos en Algeciras y Calahorra. El equipo está capacitado para jugar miércoles y sábado. Los futbolistas pueden jugar dos partidos por semana. Considero que si el futbolista está bien recuperado de los golpes y las sobrecargas, van a poder jugar”.

Sobre quien podría ser baja en el partido de mañana, el equipo podría recuperar a Lama y Manu Sánchez de cara al encuentro ante el Logroñés: “Lama y Manu Sánchez han completado las dos últimas sesiones. Ayer y hoy completaron con normalidad. Vamos a ver mañana qué sensaciones tienen. Será un entrenamiento corto pero muy intenso. Si lo completan, estarán a disposición. Marín no está entrenando con el grupo aunque la cicatriz está cerrada”.

Fer Román fue el autor del gol del Elche en propia puerta en el último minuto tras un gol en el que prácticamente toda la afición se quedó muda, y Dani Mori hablaba de ello: “Hablamos todos con él. Es un error. El otro me preguntaba Sergio y como entrenador vas a apoyar al jugador. Es un error que se comete y le puede pasar a cualquiera. El chico lo asume y sabe lo que hay. Es un profesional y ha jugado muchos partidos en Segunda B. Y tiene que pasar página. Cometen errores los que saltan al verde. Todos estamos con Fer. Tiene el apoyo de sus compañeros, su directiva, su afición, su prensa… no pasa nada por decirlo. Es consciente de que es una situación que tiene que superar”.

Se acerca el mercado de invierno y de ello habló Dani Mori: “Quedamos este sábado por la mañana. Ya hemos ido hablando de detalles y de cositas pero no hemos profundizado en la reunión. ¿A los Reyes? Les pediré salud. A partir de que me den salud. Hablaremos de posiciones porque hay un partido muy de lleno. Permíteme que ahora no diga nada. ¿Un central? Vamos a hablar estos días. Estamos contentos con estos futbolistas. Y en función de cómo estaremos nosotros, valoraremos las incorporaciones”.