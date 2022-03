Análisis post Real Sociedad vs FC Barcelona femenino (0-3): Alexia Putellas conduce al Barça a las semifinales de copa

El FC Barcelona femenino de Jonatan Giráldez llegaba al duelo correspondiente a los cuartos de final de la copa de la reina lleno de confianza, tras haberse proclamado campeón de liga hace escasos días.

Precisamente el enfrentamiento iba a ser ante la Real Sociedad,, actual segundo clasificado en la Primera Iberdrola, por lo que se intuía un partido muy igualado en el fortín del equipo vasco.

El duelo dio el pistoletazo de salida con un guion de partido previsible, un Barça jugando el balón y controlando el juego y la Real Sociedad contemporizando más atrás, aunque sin miedo de estirarse para presionar en determinados momentos al equipo culé.

Claudia Pina va por faena

Encontró muy pronto el premio el Barça, que salía ante la Real con toda la artillería para lograr el pase a semifinales de copa. Claudia Pina inauguró el marcador a los diez minutos de juego, con un buen testarazo de cabeza, antes la delantera culé ya había estado activa buscando el gol.

Se adelantaba de esta manera en la eliminatoria el FC Barcelona, que no bajaba el ritmo, ante una Real que no quería claudicar a pesar de haber concedido el primer gol temprano. El equipo de Zubieta quiso responder al FC Barcelona con una contra muy bien llevada a cabo, que no logró Amaiur culminar con un buen disparo. No se veía fuera de la eliminatoria el combinado blanquiazul y dejó claro al Barça que iba a dar guerra.

Sin embargo, las jugadoras de Jonatan Giráldez siguieron creando peligro, por mediación de Graham y de nuevo Claudia Pina, que envió un balón al larguero. De hecho, el conjunto azulgrana se iba a topar otra vez más antes del final de la primera parte con el palo, Graham iba a ser la autora de otro lanzamiento a la madera. Acumulaba ocasiones el FC Barcelona femenino, pero se iba a ir a la media parte con el apretado marcador de 0-1.

Alexia Putellas está de dulce

La segunda mitad se inició con ambos equipos muy activos, en busca de goles. El equipo azulgrana seguía llegando con peligro sobre la meta de una Lete, que se estaba mostrando firme en su portería. Pero, tanto fue el cántaro a la fuente que la acabó rompiendo, por mediación de Alexia Putellas, que está tocada por una varita. La balón de oro consiguió el 0-2, con un buen disparo ajustado desde la frontal, tras una asistencia de Claudia Pina.

Ponía tierra de por medio el Barça, que ya se encontraba muy cómodo sobre el verde, creando ocasiones por doquier ante una Real que resistía a duras penas. El gol de Alexia abrió la vereda y rápidamente la capitana azulgrana sentenció el partido y la eliminatoria, anotando un doblete pocos minutos después de su primera diana. Alexia Putellas sorprendió a Lete con un fenomenal disparo lejano, para poner al equipo pie y medio en semifinales.

A semifinales de copa

Siguió llegando a las inmediaciones de la meta de la Real Sociedad el conjunto barcelonista, Aitana pudo ampliar la ventaja en varias ocasiones, pero se mantenía el 0-3 en el marcador. Finalmente, el luminoso no iba a cambiar, el equipo de Jonatan Giráldez se clasificó con total merecimiento y sin pasar muchos apuros ante uno de los equipos más en forma del panorama nacional.

De esta manera, el Barça estará en las semifinales de la copa de la reina, tras eliminar al Rayo en octavos de final por 1-3 y hacer lo propio ante la Real Sociedad (0-3), ambos encuentros disputados a domicilio. El viernes se realizará el sorteo para saber que rival tendrá el conjunto culé en la ronda previa a la gran final de copa.