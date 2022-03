Jon Karrikaburu, un goleador de toda la vida

Jon Karrikaburu. Apunten su nombre, porque este va a ser de los muy buenos, ya que tiene algo especial que solo tienen unos pocos privilegiados en el mundo del fútbol, el gol. Y el gol no se puede trabajar, se tiene o no se tiene, y el delantero navarro lo tiene. Hace un año estaba en el tercer equipo de la Real, metiendo más goles que partidos jugados, y ahora, con 19 años, ya ha debutado con el primer equipo y la selección sub-21. Jugador de presente y sobre todo futuro, un jugador de casa que siente la Real, un tipo de delantero que no tiene la Real desde la retirada de Agirretxe.

La temporada pasada fue el héroe del milagroso ascenso del Sanse a la Liga Smartbank, metiendo un gol en la prórroga de la final del play-off de ascenso. Este año, en su primera temporada en Segunda y con un filial en puestos de descenso, ya suma nueve tantos en 27 partidos jugados, siendo el máximo artillero del filial donostiarra. Además, en los últimos seis encuentros ha metido cinco goles, ayudando al equipo a conseguir tres victorias consecutivas para acercarse a cuatro puntos de la permanencia.

Tranquilidad

La Real cuida mucho y muy bien la cantera, y prueba de ello es la reciente renovación del delantero de Elizondo hasta 2026, con una cláusula de 60 millones de euros. El club apuesta muy fuerte por él, y con la posible salida de Isak en verano y la más que segura marcha de Sorloth, el joven delantero navarro podría tener sitio en el primer equipo junto a Carlos Fernández y un posible fichaje. Pero no todo es de color de rosa para la Real, ya que parece haber varios equipo tras los pasos de Karrikaburu. El pasado lunes, en el partido contra el Sporting donde el “9” anotó un doblete, había ojeadores del Barça viéndole. Si el Sanse acaba descendiendo, un delantero de su talla no puede jugar en 1ºRFEF, e igual todavía no tendría sitio en el primer equipo, por lo que también se puede tantear una posible cesión a un Segunda. Pero a pesar de todo, este gran delantero parece tener claro su futuro, estando bien asesorado por su entorno y entendiendo que el club donostiarra es el mejor lugar para seguir creciendo como futbolista.

Por otra parte, el propio jugador debe tener cuidado con los egos, que siendo tan joven es normal que se te suba todo un poco a la cabeza. Ya lo dijo Xabi Alonso en una rueda de prensa hace un par de meses cuando le preguntaron por qué no estaba jugando los últimos partidos, diciendo que estaba un poco “gallito”. Pero eso es pasado, y ahora el delantero txuri urdin está muy concentrado en dar lo mejor de sí para ayudar al equipo, como lo está demostrando las últimas jornadas.

Ilusión

Por todo ello y mucho más, en Donostia hay mucha ilusión y expectación por él, ya que ven en Karrikaburu el futuro “9” de la Real, un referente y killer que como he comentado antes no tienen desde la retirada de Agirretxe. Es un estilo de delantero que gusta mucho en Gipuzkoa, un delantero de toda la vida, alto, corpulento y con mucho gol. Un ariete de área, que si tiene cinco, va a meter cuatro, y cada vez quedan menos delanteros como él. Lo que viene siendo un goleador de toda la vida. Todo el mundo sabe lo valioso que es el gol en el fútbol, y la Real tiene que tener cuidado con los grandes clubes que puedan ir a por él, porque en los pies de Karrikaburu está el futuro de la entidad txuri urdin.