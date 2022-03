Rubén Torrecilla: "Me estoy dejando la vida por cambiar esta dinámica en el equipo"

Rubén Torrecilla, técnico interino del Granada CF, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que jugará este sábado 19 de marzo contra el Alavés, perteneciente a la 28ª jornada de LaLiga. El míster del Granada arrancó con unas palabras tras la emotiva charla de Neyder Lozano durante el entrenamiento. Torrecilla confirmó que el protagonismo del colombiano en esta ocasión viene por ser "un ejemplo de superación, por su proceso en las lesiones y por el tiempo que lleva en el club", siendo una evidencia para que el grupo "tome fuerza".

Uno que no estuvo presente en esta charla del entreno fue Víctor Díaz, quien "ha estado malo esta noche con dolor de garganta y un poco de fiebre". El míster confirmó que este sábado "estará con el grupo e irá a Vitoria". El lateral, reconvertido a central, era una de las opciones que barajaba Torrecilla para suplir la baja de Torrente, que "trastoca". "Tenemos jugadores suficientes para suplir su baja", señaló.

El partido no será nada fácil. El Alavés se juega la vida. Ganar significaría mucho ante el Granada. Desde el cuadro nazarí están concienciados y saben "que es una plaza difícil". "Ellos tienen un juego donde hay que contrarrestar al máximo. Las áreas van a ser muy importantes. Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno", destacó.

"Joselu es la referencia del Alavés arriba. Tienen muy buenos extremos. Mendilibar es un entrenador que le gusta simplificar el juego y llevarlo a campo rival. Tenemos que estar muy mentalizados en esas situaciones que nos vamos a encontrar. Hemos trabajado dónde poder hacerles daño. Hay que potenciar eso", dijo sobre el rival el técnico nazarí.

Siguió orgulloso del nivel de sus pupilos la semana pasada, y confirmó que "hay que seguir en la línea de competitividad del otro día". "El otro día tuvimos cinco ocasiones claras. Al final por intentarlo llega más al área. El acierto tiene que llegar. La única manera es trabajar y quitarle esa presión. Tienen que seguir haciendo lo que hacen", apuntó.

Rubén fue claro y expresó que no ve el duelo contra el Alavés "como una final personal" pese a que continúe con el cartel de interino: "Soy una persona de club. Me estoy dejando la vida por cambiar esta dinámica en el equipo. El único pensamiento que tengo es que me tengo que dejar la vida por este escudo".

Torrecillo comentó que Montoro continúa "en un proceso de recuperación de un problema físico", por lo que lo más seguro es que no esté en el partido de esta semana. No obstante, Molina sí estará tras "una pequeña lesión", pero ahora está en perfectas condiciones.

"Tenemos que ser un equipo que compita más que los rivales. Tenemos que volver a tener la seña de identidad: unión, grupo, afición… Es la única manera de sacar esto adelante. Los resultados acaban llegando. Hay que sumar de tres en tres", concluyó diciendo Torrecilla en la rueda de prensa.