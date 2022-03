Koke: "Hemos subido la concentración e intensidad y se refleja en los resultados"

Nadie dijo que fuera fácil, pero parece que los resultados van llegando. +3 en el Estadio de Vallecas con gol de Koke en el minuto 49. Un partido algo trastabillado que también supuso la expulsión de Ángel Correa.

A la conclusión del encuentro, el goleador del partido tuvo unas palabras para los medios de comunicación: "Hemos dado con la tecla, hemos subido todos un poco la intensidad y la concentración y por eso estamos en la dinámica que estamos, estamos haciendo unos partidos muy buenos y se refleja en los resultados", añadía el capitán.

Tras una mala racha en la que el Atlético se alejó de pelear por la Liga y cayó en octavos de final de la Copa del Rey, parece que el grupo va levantando cabeza y comienzan a salir las cosas: "Hemos vuelto a la esencia tanto defensiva como ofensiva del Atleti, hemos encajado muchos goles y ahora estamos consiguiendo las porterías a cero que para nosotros es muy importante y es lo que nos ha dado triunfos".

Uno de los mejores del partido fue Jan Oblak, el portero consiguió atajar varios balones para salvar el tanto del rival y lograr mantener la victoria para el grupo: "Jan siempre ha sido el mejor portero del mundo y lo demuestra en cada partido, son rachas y momentos pero para meterle gol a Jan tiene que ser golazo o ser de suerte, para nosotros es una buena noticia que no encajemos gol", opinaba Koke del esloveno.

En el minuto 85 Ángel Correa veía la tarjeta roja en lo que parecía una falta sin que pudiera llegar a más, pero unas palabras hacia el árbitro no le hicieron dudar de que el argentino fuese expulsado para el resto de partido: "No sé lo que pasó con la tarjeta roja de Correa, ahora en el vestuario lo hablaremos, para nosotros quedarnos con uno menos es difícil y más como estaba el partido, pero son detalles para aprender y seguro que no volverá a pasar".

"Joao tiene contrato con el Atlético de Madrid, esperemos que esté aquí muchos años porque el club ha hecho una inversión muy grande por él, no es fácil jugar en el Atlético de Madrid, no es fácil adaptarse, él lo lleva haciendo unas cuantas temporadas y en ésta lo está consiguiendo", opinaba el internacional español sobre el 7 rojiblanco, que está teniendo un momento de lucidez en el equipo, en el que todo le sale y está logrando la titularidad en el equipo, esperamos que sea por mucho tiempo.

El próximo partido que jugará el Atlético de Madrid será el sábado 2 de abril a las 21:00 horas, recibiendo en el Wanda Metropolitano al Deportivo Alavés. Esta semana no habrá Liga debido al parón de selecciones, en los que además irá convocado Koke Resurrección.