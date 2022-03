Xavi Hernández: “Queremos imponer nuestra idea de juego"

El Barça viaja a Madrid con la obligatoriedad de ganar al conjunto de Carlo Ancelotti para no desprenderse de la zona ‘Champions’ en la tabla. Para ello el equipo de Xavi tratará de asaltar el feudo blanco manteniendo la idea que les ha llevado a prolongar una racha de cuatro partidos consecutivos ganando en la competición doméstica.

“Es un dia espectacular para hacer un gran partido. Hemos crecido como equipo desde noviembre pero esto no significa nada. No indica nada cómo llegas, hay que mostrar personalidad e intentar nuestro modelo de juego. El Real Madrid está en un buen momento de forma, es el favorito. Vamos con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien. Tenemos que jugar mejor que ellos y tener la pelota más que ellos", reconocía Xavi Hernández, consciente de la diferencia de 15 puntos de ventaja que sacan los ‘blancos’ al Barça.



El equipo catalán aterriza en la capital en busca de una victoria en el clásico, algo que no ocurre desde el 2 de marzo de 2019. "No sé si había un complejo de inferioridad, yo no estaba. Intentaremos cambiar esta dinámica, la historia está para cambiarla. Todo lo veo como una oportunidad. La Europa League, la Liga. No ha sido fácil estos cuatro meses. Sinceramente estamos en buen camino y el resultado de mañana no cambiará nada. Eso sí, una victoria nos reforzaría mucho", admitía el egarense.



Sin presión añadida



A diferencia del resto de partidos desde la llegada de Xavi al banquillo, el míster catalán no ve como una ‘final’ el partido ante los de Ancelotti, pero si una gran oportunidad para prolongar la buena imagen exhibida en los últimos meses. "Intentaré transmitir primero nuestra idea de juego, ser valientes, tener personalidad, con respeto pero sin miedo a un Madrid que está muy en forma. A partir de ahí tranquilidad, habrá momentos de todo. Por la experiencia como futbolista tengo que transmitir calma, son tres puntos y nada más. No es una final", explicaba el entrenador azulgrana.



"Al final, si ganamos mañana nos pone en muy buena posición para acercarnos al primer objetivo, que es estar en Champions. Hablar de ganar la Liga lo veo remoto, complicado. Nos pondríamos a 12 con un partido menos. Estará difícil igualmente. La presión es la misma, son tres puntos en un campo importante. Hay presión para ambos", afirmaba Xavi tras añadir que “la alegría para el barcelonismo es ganar cada partido. El Madrid es un plus, pero cada victoria es una alegría".