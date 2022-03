Rubén Torrecilla: "La victoria la catalogo como un puñetazo sobre la mesa"

El entrenador interino del Granada CF, Rubén Torrecilla, ha asegurado tras el importante triunfo del equipo contra el Alavés en Mendizorroza que la victoria la cataloga como "un puñetazo sobre la mesa". "Son los partidos que hay que ganar, no lo he catalogado de final durante la semana por no meter presión a los jugadores y porque hay que sumar en cada partido. Nos vamos seis puntos del Alavés más el goal average. Nos da ese oxígeno para seguir compitiendo, mejorando y ser ese equipo que ha sido de unión con la afición, cuerpo técnico y directiva", ha destacado durante su comparecencia.

El técnico extremeño extrae una "lectura positiva" tras el partido, en el que los dos equipos "se han dejado el alma en el campo". Torrecilla ha resaltado que el Granada CF ha "competido bien", ha tenido "alternativas en el juego" y el acierto es lo que "marca la diferencia en el fútbol". El entrenador ha visto un partido "muy igualado y disputado", que ha sido "bonito para el espectador" y "de infarto para los equipos". "Nos valían los tres puntos. Vamos a empezar a trabajar y enfocar un camino. Tenemos 15 días por delante para trabajar y preparar el partido del Rayo", ha indicado.

Torrecilla se ha alegrado "por los chavales", ya que ha destacado que "trabajan cada día, intentan ser los mejores y compiten muy bien". El técnico ha apuntado que esta victoria "a nivel psicológico" les va a "venir muy bien".

Cuestionado por la importancia de los cambios, que han mejorado a su equipo en la segunda parte, Torrecilla ha señalado que tenían un planteamiento que "se fue al traste" cuando se puso el Alavés por delante, pero que han tenido "un plan B" y los cambios les han dado "la vida". Aunque Torrecilla ha querido resaltar la labor de todos los jugadores: "Nos han dado ese plus y oxígeno que necesitamos. Todos los que han jugado antes se han dejado la vida y son partícipes como los que han entrado después".