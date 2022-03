Carlo Ancelotti: "Si pensando que con una sola cosa vamos a ganar, nos equivocamos"

A tan solo un día del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el técnico italiano comparecía en rueda de prensa en Valdebebas, el equipo llega reforzado y con actitud de ganar tras superar el pasado lunes al RCD Mallorca con tres goles.

Un encuentro deseado por los aficionados que volverá a jugarse dos años después: “La última vez fue una noche inolvidable. Todos tenemos esta noche en nuestro corazón y en nuestros ojos. La afición querrá repetirla y yo pienso que se puede. Haremos lo máximo”.

El técnico tiene claro que es un encuentro importante para el equipo y que se enfrentan a un equipo que no se lo pondrá fácil: “La identidad del Barcelona nunca cambia, tiene su estilo de juego muy claro. Xavi encarna muy bien este estilo, lo está haciendo muy bien, el equipo ha mejorado mucho y está en una buena dinámica. Es un equipo completo, que juega muy bien. Mi opinión es que lo está haciendo muy bien".

A pesar de tener claro el objetivo, se centraran en hacer un buen partido, no solo en ganar: "Uno igual. Donde queremos hacerlo mejor. Será uno con muchas facetas, ofensivas, bloque bajo... Jugamos contra un equipo muy fuerte y toca hacer un partido completo. Tendremos que presionar bien, salir bien desde atrás, hacer muchas cosas. Si pensando que con una sola cosa vamos a ganar, nos equivocamos".

Karim fuera de juego

La posibilidad de no ver a Karim Benzema en el Bernabéu este domingo es cada vez mayor, el técnico no quiere arriesgar con él: “Arriesgar no, nunca hemos arriesgado. En París no arriesgó, jugó porque podía. Pero mañana no, porque no ha entrenado con el grupo. Aún tiene alguna molestia".

Si el francés no entra en la convocatoria, el técnico ya tiene claro quien sustituirá al delantero: "Ya está decidido quién va a jugar. Pero no te lo voy a decir".

Un clásico sin Benzema también se puede ganar: "Creo que sí. Karim es una parte muy importante, porque finaliza todo el trabajo, pero sin él hay que mantener ese trabajo y buscar soluciones diferentes".

Esta lesión no preocupa a Ancelotti: "No me preocupa. Tiene 34 años y puede pasar, pero siempre que ha vuelto ha marcado la diferencia. Y ha tenido molestias pequeñas. En estas dos semanas se recuperará y volverá para ser importante, marcará la diferencia en la recta final de temporada".

Otras opciones son Bale, Jovic, Asensio: "Es una, como Mariano, Jovic, Asensio, Isco... Hay muchas, pero he elegido la que creo que es mejor para este partido".

Contento con Bale y Hazard: “Estoy contento. Está claro que jugadores de este nivel quieren más protagonismo para tener un papel importante. No se lo he dado porque he elegido a otros jugadores. En el aspecto profesional estoy contento: nunca han fallado a un entrenamiento, siempre están ahí...”

Nacho como posible capitán: “Es un jugador que tiene mucho equilibrio, una persona de carácter equilibrado. Sabe muy bien cuál es su posición en esta plantilla, por eso no pasa nada si juega o si no juega. Mantiene este equilibrio y con él es capaz de mantener una profesionalidad muy muy alta. Siempre es top”, concluyó.