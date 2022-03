Carvajal convocado con la selección española

Vuelve el fútbol internacional con la clasificación en juego para el Mundial 2022, pero España ya clasificada, se medirá ante Albania e Islandia en partidos amistosos. Con la vuelta del fútbol de selecciones lo acompañan las convocatorias de Luis Enrique, que deja entrever que no se guía por superestrellas sino por un juego al que le representa.

Ha conllevado a convocatorias controversiales debido a la escasez de jugadores madridista en la lista. Sin embargo, ha vuelto Dani Carvajal después de perderse la última Eurocopa tras una lesión. Para el técnico asturiano, el jugador del Real Madrid siempre ha sido su favorito y su primera opción en el lateral derecho por delante de César Azpilicueta y Marcos Llorente. No vestía la camiseta de la Roja ningún jugador del Real Madrid desde hace 235 días, cuando lo hiciera Sergio Ramos por última vez. Pese no estar en su mejor forma, Luis Enrique deposita toda su confianza en Carvajal.

¿Nacho, Asensio?

Ni Nacho Fernández ni Marco Asensio han sido convocados en esta última lista. Nunca dejará de sorprender la ausencia del defensa central que siempre que tiene minutos los convierte en actuaciones espléndidas. Nacho ha sido una pieza clave del Real Madrid este último año tras tener que cubrir el puesto de Raphael Varane y Sergio Ramos, sin embargo, parece no ser su preferencia en la zaga.

Al igual que su compañero de equipo, Asensio parece no tener las características que busca Luis Enrique en su lista. Sus ocho goles hasta la fecha no es un argumento que tiene en cuenta. No va con la selección española desde el 2020 en el que solo disputó un encuentro y sin tener en cuenta ese único encuentro, no es un frecuente desde se disputó el Mundial 2018.