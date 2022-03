Empate a nada en Balaídos

Se jugaban mucho el Celta y el Betis en su partido, los locales no podían perder la oportunidad de ganar a un rival tan directo en la lucha por Europa, mientras que los visitantes debían sumar de tres en tres si querían seguir opositando a esos puestos Champions, con la mejora de Atlético y Barça, que ya le han superado en la clasificación.

Empezó con ritmo el encuentro, ambos equipos buscaban la portería rival, aunque sin mucho éxito. Se dolía Canales en la zona posterior del muslo, malas noticias para Pellegrini, pero el cántabro no es de esos que se bajen del barco en mitad de la travesía tras las primeras olas, y quiso aguantar para tratar de ayudar a los suyos.

@RCCelta

No encontraba el Celta la claridad tampoco, más allá de un Brais que volvía a parecer tocado por una varita mágica, y que dejó unos primeros minutos cargados de detalles, una serie de recursos que no valieron para crear peligro en la portería que defendía Claudio Bravo. Eso cambió cuando se empezó a movilizar toda esa banda, con Hugo Mallo subiendo y con Aspas apareciendo.

No sirvió para mucho, y es que el resto del equipo no acompañaba, ni un Nolito que no aprovechó la titularidad, ni un Santi Mina que volvía a ella tras dos partidos superado en la rotación. Se notó en exceso la baja de Javi Galán, que tenía que cumplir sanción por las cinco amarillas. Jugó Fontán, pero no puedo sumar nada de la profundidad que sí que tiene el ex de Huesca.

Partido sin goles

¿Quién podía brillar en este tipo de partidos? La respuesta es bastante clara: Fran Beltrán y Guido Rodríguez, los dos detractores de cada equipo. Entre español y argentino se han encargado de desbarajustar todas las ocasiones de ambos equipos, o mejor que eso, de provocar que no llegara ninguna al área de sus porteros.

Se animó un poco más el Celta al final, que a punto estuvo de marcar, de no ser porque a Hugo Mallo se le fue un poco el balón al palo contrario, y en alguna intervención meritoria de Bravo, al cabezazo de Galhardo. Fue una tarde plácida para el chileno, pero mucho más para un Dituro al que apenas le tiraron a portería.

Mal empate para ambos equipos, pero sobre todo para el Betis, que no consigue dar caza ni al Atlético ni al Barcelona. Están perdiendo fuelle los de Pellegrini, que a la eliminación contra el Eintracht le suman otro fracaso liguero para culminar una semana que sus aficionados querrán olvidar a buen recaudo. En su caso, se notó la baja de Fekir, el encargado junto a Canales de aportar esa magia y ese peligro constantes.

Por su parte, el Celta suma, pero se olvida prácticamente de Europa. No parece el objetivo de los de Coudet, satisfechos con la salvación. Sigue probando el técnico argentino algunas variantes, pero ninguna parece terminar de convencerle, y sobre todo, de añadir ese brillo al ataque que hace mucho tiempo que no aparece.