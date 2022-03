El Numancia vuelve a empatar a domicilio

Nuevo empate fuera de casa del Numancia, y ya van seis consecutivos. Los sorianos continúan con su racha de partidos invictos, ampliándola a 14, pero siguen sin sumar de tres lejos de Los Pajaritos, lo que unido a las victorias de Teruel y Espanyol "B", le complican la vida para acercarse al primer puesto. Con el empate de hoy, los sorianos se quedan a dos puntos del equipo turolense y a cuatro del filial periquito, ambos con un partido más. Rivas adelantó al Prat en el encuentro de esta mañana, mientras que Juampa Barros empató para los sorianos.

Comenzaba Diego Martínez con Isma Gil en portería, Jaume Pol, De Frutos, Fer Román y Borja San Emeterio en la línea defensiva. El centro del campo era para Jordi Tur y Cotán, con Juampa Barros, Agüero, Carrillo y Lupu arriba.

El Prat salió victorioso del primer asalto

La primera parte mostró a un Numancia que quería llevar peligro a la portería rival pero era incapaz de hacerlo de una forma efectiva. Los sorianos fueron incapaces de mostrar su superioridad ante un rival que aprovecharía una de sus pocas llegadas para irse al descanso con ventaja en el marcador. Lupu tenía la primera del encuentro tras asistencia de Juampa, pero su disparo se marchó a córner. Más acierto tendría el equipo rival. En la primera de la que disponían los catalanes, Rivas conseguía batir a Isma Gil con un golazo que ni el mismo jugador se esperaba tras conectar una fabulosa volea desde el pico del área. El gol hizo mucho daño al Numancia que fue incapaz de recomponerse hasta el paso por vestuarios.

Un Numancia que mereció más tras el descanso

El Numancia aprovechó el tiempo de asueto para ajustar conceptos y rearmarse mejor. Ya en la segunda parte, Agüero avisaba primero tras un centro de San Emeterio, pero su remate se marchaba elevado. Juampa Barros y Fernando Román volverían a avisar pero sería el propio Juampa quien llevaría la igualada al marcador tras un centro de Jaume Pol. El '22' rojillo conectaba una volea que no podía atrapar el meta local, pese a ir muy centrada. El empate hacía justicia a lo visto sobre el césped. Con el paso de los minutos el Numancia se haría acreedor de las mejores ocasiones, consiguiendo incluso un tanto anulado por fuera de juego a Diego Suárez. Jaume Pol pediría un penalti a favor de los sorianos pero el colegiado no lo decretaría así. No habría tiempo para más y el cuadro de Diego Martínez se vuelve con un empate que sabe a poco.