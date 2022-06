Entrevista a Lorenzo Sanz Durán

El exjugador de baloncesto y actual comentarista de los partidos del equipo blanco, Lorenzo Sanz Durán, nos cuenta sobre el periodo en el que su padre estuvo al mando de la presidencia del Real Madrid, sus futuros proyectos profesionales en hípica y el caso Mbappé.

¿Cómo ves la final de la Champions?

Pues la verdad es que la veo muy igualada. El hecho de no tener nuestro estadio, que siempre es un plus para nosotros, y jugar contra Jürgen Klopp, quien dirige el otro mejor equipo en Europa, me hace pensar que va a ser una final muy igualada. Obviamente espero que gane nuestro Madrid, pero 50-50.

¿Hay un poco de nervios ya?

Uff, siempre hay nervios.

¿Se va acercando la fecha, piensas más en el partido?

Vas preparando el viaje, yo me voy con mis hijos y mis sobrinos, nos vamos el jueves ya para allá y quieras o no, los nervios siempre están ahí y cada día según se vayan acercando hasta el día del partido, pues será más claro.

¿Con el clamoroso culebrón de Mbappé, consideras que el Real Madrid, como entidad, se ha visto afectada?

Bueno, al final yo no veo que el Madrid haya hecho ninguna nota oficial de que ya tenía en Mbappé, así que al final esto es el clásico periodismo del que te tienes que fiar o no y yo, como siempre digo, hasta que no vea una nota oficial del club, no veo que le tenga que afectar. Obviamente todos sabemos el gran jugador que es y que seguramente el Madrid como gran club que es, pues le interesaría.

¿En la hipotética situación de encontrarnos en el día de la gala del Balón de Oro, con los logros actuales, consideras que Karim Benzema debería llevarse el trofeo?

Sin discusión alguna, además de lejos, o sea, de los 100 votos tendría que llevarse los 100, porque no creo que haya, ahora mismo, un jugador mejor que él, en mejor estado de forma que él y que haya hecho lo que ha hecho con su club, como ha hecho él.

Ha sido una pena lo del Madrid de Basket, perdiendo la final de la Euroliga. ¿Hubiera existido la posibilidad de ser Reyes de Europa en ambas disciplinas?

Hombre, pues lo hemos tenido al alcance de la mano, pero hicimos partido malísimo en la final después de uno buenísimo en semifinal, contra el que se supone que era el gran favorito y el máximo aspirante a llevarse el título, encima de nuestro gran rival como es el Barcelona. Además, nos tenía tomada la medida, les hicimos un partidazo, les ganamos y, sin embargo, contra la fe, pues hicimos una magnífica defensa que es lo que nos mantuvo en el partido a lo largo del mismo e incluso nos llegamos a poner hasta 9 de ventaja y jugando fatal, que yo digo que en cuanto metamos un poquito y jugamos bien, vamos a ganar el partido, pero nada, fue un día nefasto en cuanto a tiro de nuestros jugadores, nos fuimos a jugar ese último minuto y no pudimos ganar esa Euroliga.

¿Con el gran desempeño del Madrid de Laso esta temporada, crees que el conjunto puede ser campeón de Europa el año que viene?

Bueno, el hecho de que todo el mundo dijera que este año era más un año de transición que no, que nos faltaban jugadores y aun así hemos sido capaces de llegar a la final y competir así, perder de un punto y casi llevárnosla, pues entiendo que habrá que hacer un par de retoques, porque además se me ha olvidado comentar la mala suerte de quedarnos sin el base titular para tanto semifinal como final y se notó más, mucho más el hecho de que se lesionara William José, además en la lesión de Carlos Alocén a mitad de temporada.

Pasa el problema que hubo con hotel, ha hecho que nos quedáramos sin bases, así que bueno, entiendo que esa posición habrá que reforzar, además la de tirador también, la cual yo creo que es fundamental reforzar. Y creo que con esos retoques tendríamos un magnífico equipo para afrontar la temporada que viene.

¿Cómo van tus proyectos actuales en hípica y bueno también, cuáles son tus futuros proyectos?

Bueno, como sabéis, estoy metido de lleno en la retransmisión de todos los partidos de baloncesto en Real Madrid televisión. A su vez, soy el experto que hace el programa semanal cuando se habla de baloncesto y efectivamente, también hago el programa de las carreras de caballos de los domingos que este año va por Movistar, así que esos son todos mis trabajos en los que se me ve.

También muchos otros proyectos que ya son más de empresarial que bueno, ahí están, pero sí, seguiremos con el baloncesto en programas de televisión y con máscaras de cabellos, seguramente también.

¿En recuerdo a tu padre, que en paz descanse, tendréis miles de conversaciones sobre el Madrid, recuerdas cómo vivió la octava?

Si, viajé con el equipo, había mucha tensión, como es lo normal en nuestros partidos, pero también mucha confianza en el equipo. No era un año muy bueno, pero sí es cierto que habíamos llegado a una final, era un Valencia que era asequible y que creíamos que se podía ganar.

¿Y ya para acabar, considerabas a tu padre un visionario en el mundo empresarial y del deporte?

Totalmente, lo que hizo en el Real Madrid, antes y después, yo creo que fue el precursor de todo lo que ha venido después con Florentino, fue el que hizo un equipo de la nada y que conseguimos ganar la séptima Copa Europa después de 32 años y empresarialmente, le fue muy bien, así que parece que sí, sí lo fue.

Trabajo realizado por: Elena Gómez López y Jorge Arias López.