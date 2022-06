La plantilla del Granada CF reacciona al descenso a Segunda División

Este próximo domingo se cumplirá una semana del dramático descenso del Granada CF a la Segunda División. Algo que no se contemplaba en la mayoría de quinielas pero que, con la victoria de Mallorca y Cádiz y el no triunfo de los rojiblancos, acabó con ellos en el pozo de la clasificación.

A lo largo de estos días, los jugadores del Granada CF han reaccionado y han dado su punto de vista y opinión al respecto. Es muy probable que algunos de ellos se acaben yendo fuera. Domingos Duarte, Luis Maximiano, Luis Milla, Darwin Machís o Luis Suárez son algunos de los que más cartel tienen.

El meta luso confirmó que este "es el momento más duro" de su carrera hasta ahora. Aboga por la autocrítica, al igual que sus compañeros, y espera que el fútbol "devuelva" a este equipo y afición a donde se merecen.

El central de Cascaes asegura que "es un palo muy duro para todos". "No fuimos capaces de hacer lo que nos habíamos propuesto a principios de julio. No queda otra que reponerse desde ya, este escudo no se merece estar en otro sitio que no sea en Primera", dijo.

Machís y Suárez no compartieron nada en sus redes sociales, mientras que Milla, pese a que lo hiciera unos días después, dio las "gracias a todos los granadinistas" y pidió "perdón" por el nivel mostrado por ellos. "Van a ser días duros para todos, pero estoy seguro que vamos a levantarnos y pronto solo tendremos un objetivo, volver a Primera División", expresó.

Mensajes especiales de Molina, Neva, Puertas e Isma Ruiz

Jorge Molina, que erró el penalti que pudo darle la salvación al Granada, fue quien más galones tomó tras la caída: "No hemos estado a la altura del club ni de la afición. Es momento de hacer autocrítica y ver todas las cosas que se han hecho mal, que evidentemente han sido muchas, y empezar desde ya a cambiarlas, porque el Granada no merece estar en otro sitio que no sea Primera".

Carlos Neva fue el más sentimental y realista: "Después de 38 jornadas somos merecedores de descender, es duro, pero es así. A partir de ahí, toca hacer autocrítica, volver a ser lo que fuimos, no lo que otros quisieron que fuéramos. Un club humilde, pero con esa ambición que nos ha caracterizado, ir paso a paso, reencontrarnos con la esencia y volver a construir juntos lo que ya hemos hecho una vez. Partimos con la ventaja de saber qué errores hemos cometido, de tener un grupo humano como nunca había visto y de teneros a vosotros como pilar de este nuevo camino".

A su vez, Antonio Puertas, que también proviene de la cantera granadina, entonó el mea culpa. El almeriense recordó todo lo logrado hace unos años y, a raíz de ello, dijo que tendrían que estar "contentos y orgullosos de todo" lo que han vivido y conseguido. "Hemos llevado al Granada a lo mas alto. Lo volvería a vivir 1 y 1000 veces", señaló.

Los mensajes del resto

Aarón Escandell, Quini, Neyder Lozano, Sergio Escudero, Raúl Torrente, Álex Collado, Alberto Soro e Isma Ruiz también pusieron mensajes en sus redes sociales, todos en la misma línea.

La plantilla coincide al unísono en que ha sido una temporada decepcionante para todos, de la que les toca hacer autocrítica y comenzar a preparar la vuelta a la élite del club y de su afición, a la que le están eternamente agradecidos y piden disculpas por lo vivido.