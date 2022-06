Giráldez: "No sé si a nivel de imágen es la mejor hora para jugar"

Barça Femení y Sporting de Huelva se enfrentan el domingo 29 de mayo en la gran final de la Copa de la Reina. El Estadio Municipal de Santo Domingo acoge el último partido de las azulgranas está temporada.

De ganar, el Barcelona volvería a lograr un triplete, en esta ocasión todos los títulos serían nacionales, pero quedaría demostrado cuál es el equipo que domina en España.

Las palabras del míster

Jonatan Giráldez iniciaba las declaraciones hablando de las ganas que tiene el equipo de cerrar la temporada ganando y además logrando un nuevo título: "Hay mucha motivación, tenemos la obligación de afrontar cada partido como si fuera el último. Tenemos la oportunidad de acabar la temporada de la mejor manera posible que es ganando un título", afirmaba.

El técnico desvelaba algunas claves del partido que iba a intentar hacer su equipo, no había demasiada sorpresa en su plan de partido: "Todas las opciones que podamos tener es dominar el partido, tener un punto más que el rival, generar ocasiones de peligro y tener efectividad de cara a portería, que en una final es un factor determinante", explicaba el entrenador nacido en Vigo.

Además, Giráldez, también habló de la ilusión que hasta ahora ha demostrado el equipo en cada duelo: "Realmente nuestra misión es afrontar cada partido con la máxima ilusión. Lo hemos conseguido durante prácticamente toda la temporada, independientemente del rival. Cada partido es una oportunidad", respondía el míster.

Por último, Jonatan dejó claro que él no decide la hora en la que se juegan los partidos y lanzaba una crítica a jugar tan pronto, no por cuestiones deportivas, sino por la imagen del fútbol femenino: "La hora no la decido yo. La hora del partido es la nuestra de entrenamientos, no habrá problema. No sé si a nivel de imagen es la mejor porque no es solo en España, sino alrededor del mundo", finalizaba así sus declaraciones previas a la final.