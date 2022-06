El Barça B cierra la temporada con victoria ante la UCAM (1-2)

La UCAM Murcia y el Barcelona B cerraban la temporada 2021-2022 disputando la jornada 38 de la Primera RFEF. El Estadio de la Condomina acogía un duelo en que ninguno de los dos equipos se jugaba nada.

Por su parte, los locales ya están descendidos de categoría. Se sitúan decimoctavos y hace ya varias jornadas que no pudieron evitar este trágico desenlace. Por otra parte, los visitantes han tenido un rendimiento irregular durante toda la campaña y no van a poder pelear por entrar a los playoffs de ascenso.

El último once de la temporada

Sin nada en juego, Sergi Barjuan apostó por un once con algunas variaciones, pero manteniendo la columna vertebral del equipo: Álex Ruiz en portería (debutando), defensa de cuatro para Mika Mármol, Ramos Mingo, Diounkou y Ghailan. En el centro del campo, Matheus, Jandro y Aranda. Y en ataque, Peque, Abde y Jordi Escobar.

En el Barça, Abde y poco más

El encuentro arrancaría con un ritmo muy elevado, a pesar de no haber nada en juego. La UCAM cogería las riendas en los primeros minutos y tendría la primera gran ocasión. Llegaría con un centro de Diego Iglesias que se envenenaría y lo tendría que despejar Diounkou bajo palos. Los locales no aprovecharían su primera llegada y lo pagaron caro, porque el Barça sí lo haría. En la primera aproximación de los de Barjuan llegaría el 0-1, una jugada individual de Abde regateando a dos jugadores finalizaría con un remate imposible de detener para Pedro López. Los azulgranas parecía que todavía no estaban en el partido cuando de repente ya iban dominando el marcador.

Con el gol de los visitantes, la UCAM bajó el ritmo inicial, y el Barça empezó a dominar el juego. Todas las jugadas ofensivas pasaban por las botad de Abde, el mismo provocaría una falta muy peligrosa, la cual también iba a lanzar. Estuvo cerca el segundo en esa acción, pero el guardameta le negó un golazo al delantero .

En el tramo final del primer tiempo volvió el dominio de los locales con algunas ocasiones no muy claras, pero que sí generaron dudas en la zaga azulgrana. Álex Ruiz solo tuvo que intervenir en dos acciones, dos remates de Iglesias que el guardameta pudo detener sin problemas. En ataque el Barça no generó nada nuevo, más allá del gol y alguna aproximación de Abde.

Lo mejor llega al final

En el inicio del segundo tiempo, el filial azulgrana logró hacerse con la posesión, y dominar el tramo más largo de partido. Esto causó que volvieran las ocasiones. Primero la tendría Aranda con un remate lejano que tras desviarlo el portero, se estrellaría en el palo. Pocos minutos después, Rodado, desde el interior del área, no lo lograría convertir el segundo.

La UCAM volvería al ataque y tuvo sus dos ocasiones más clara para poner el empate. La primera la tendría Liberto en el interior del área con tiempo para definir, pero no pudo superar a Àlex que rechazaría un disparo muy potente. La segunda sería todavía más clara, de nuevo Liberto remataría un preciso centro de Jimeno, pero otra vez Àlex haría lo imposible para evitar el gol del empate y rechazaría el esférico. Y cuando parecía que todo iba a terminar así, los locales decidieron animar los últimos minutos de encuentro y lograron el empate. El gol lo haría Gabri Jimeno con un tiro raso desde la frontal del área. Aunque poco les duró la alegría, porque no pasó ni un minuto de encuentro que el Barça marcaba el segundo. Reacción inmediata de los de Barjuan, el tanto fue obra de Nils Mortimer con un remate desde fuera del área.

Y de está manera cerraba el Barça la temporada 2021-2022, una campaña marcada por la irregularidad tanto en juego, como en resultados, impidiendo a los azulgranas entrar en los playoffs.