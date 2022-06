Sergi Barjuan: "Hemos sido de los mejores equipos en los últimos 10 partidos"

El Barça B finalizó la temporada ganando al UCAM Murcia por 1-2, en un encuentro que puso el punto final a un año repleto de altibajos. Abde y Nils Mortimer fueron los autores de los goles para el Barça B en su última visita a domicilio de la temporada.

"He tenido que insistir en que no bajasen los brazos, hemos tenido muchas ocasiones. Creo que el deseo era marcharnos con una victoria y acabar bien la temporada y lo hemos cumplido. No nos jugábamos nada, han demostrado que quieren ser jugadores profesionales, ha sido una victoria justa", declaraba Sergi Barjuan sobre los tres puntos conseguidos por el filial azulgrana ante el UCAM Murcia.

El filial como fútbol formativo

El míster azulgrana reconoce que el equipo ha crecido mucho desde que empezó la temporada hasta el final de la misma: "Creo que el equipo ha crecido mucho, somos unos de los mejores equipos en los últimos 10 partidos de la competición, aunque la faena del filial es formar a jugadores para que lleguen al primer equipo y este año lo hemos hecho y con muy buen rendimiento. Quizás esto nos hace entender que es el fútbol formativo".

El técnico del Barça B ha reconocido que el equipo a pesar de los malos momentos vividos siempre se ha mantenido junto: "Hemos pasado muchas dificultades, pero hemos estado muy unidos. La pretemporada nos fue muy bien, hicimos mucha faena de grupo y esto nos ha ayudado para conocernos entre todos.

Sergi Barjuan no se muerde la lengua

"Hay mucha gente que habla y mucha gente que le gustaría tener razón sin saber de fútbol, valoran cuando las cosas ya se han producido, sin saber que faena hay detrás. Es muy fácil valorar desde detrás", manifestaba el técnico catalán sobre las críticas que ha recibido él y el equipo durante toda la temporada.