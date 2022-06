La delantera de Europa

El equipo blanco salió cargado de experiencia al Stade de France ante el Liverpool. Karim Benzema cumple su quinta Champions con la camiseta blanca, pero en la delantera estaban dos joyas primerizas que fueron las autoras principales del único gol del partido: Vinicius Junior y Valverde.

¿Próximo Balón de Oro?

Aunque no fue determinante en la final, la lucha y entrega del francés ha sido impecable durante toda la Champions. 15 goles que no han pasado desapercibidos antes de la llegada a París, acabando como pichichi de la Liga de Campeones. Nadie ha tenido tales cifras esta temporada, y eso le pone como posible ganador del Balón de Oro. Karim expresó: "¿El Balón de Oro? A ver qué pasa, ojalá. Pero lo más importante es disfrutar de la victoria de hoy", señala el delantero del Real Madrid".

Además, Karim mostró su orgullo por ganar la final en Francia, y su orgullo como merengue diciendo: "Somos otra vez los mejores, ha sido una temporada muy difícil para nosotros y lo merecimos otra vez".

"Creo que no hay cosa mejor que ganar con esta camiseta"

Así expresaba su emoción Vinicius Junior tras, no solo jugar su primera Champions, sino también ser el autor del gol que le dio la victoria al Real Madrid. Después de ver la increíble temporada que ha hecho, solo se puede decir lo que expresó con palabras el delantero brasileño: "A seguir haciendo historia".

La clave inesperada

Fede Valverde ha sido esencial en la decimocuarta Copa de Europa del equipo blanco, con esa fantástica asistencia a Vinicius en la segunda parte, por ese motivo, no pudo contener la alegría con una declaración un tanto chistosa: "Agradecer a la gente por el apoyo que nos brindaron. Sufrimos en el partido contra un gran equipo. He ido más veces al baño que en toda mi vida, pero fue muy bonito. Me costó encontrar el espacio para correr hacia delante, pero ahora toca celebrar", concluyó.