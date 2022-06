Ansu Fati: "Ojalá pueda hacer toda mi carrera aquí"

El delantero del Barcelona, Ansu Fati ha concedido una entrevista a Canal + donde ha dejado declaraciones que ilusionarán al aficionado culé.

Récords, lesiones, referentes

Ansu empezaba hablando de todo lo que ha logrado a nivel individual a su corta edad, como ser el goleador más joven en Champions, de la Selección Española y de los Clásicos: "Estoy feliz por tener esos récords, no pienso mucho en ello, la verdad. Casi todos los récords que he batido me los han dicho después de los partidos, porque tenía que dar entrevistas. En el momento no le das la importancia, solo quieres ayudar y jugar, lo demás te da igual. Con el paso del tiempo lo valoras más y la verdad es que es un honor y un placer lograr estos objetivos", afirmaba el jugador.

Aunque la carrera del delantero empezó de la mejor manera posible, sufrió una lesión que le dejó meses sin jugar: "Ha sido difícil, las lesiones para un jugador son lo peor, pero hay situaciones mucho peores en la vida. Con trece años también sufrí una lesión, me rompí la tibia y el peroné. Era pequeño y pensé que no volvería a jugar más. De todo se aprende, lo fundamental es tener paciencia", explicaba Ansu.

El dorsal diez del Barça, habló sobre lograr un Balón de Oro y en que jugadoras se fija y tiene como referentes: "Cualquier jugador sueña con ganar un Balón de Oro, pero lo primero es priorizar el colectivo. Intento coger los movimientos de Drogba, su manera de moverse en al área, retener el balón... De Cristiano su profesionalidad y Leo simplemente es otro", respondía el atacante internacional con España.

Llevar el 10 y hacer carrera en el Barça

Continuando con Messi, su marcha del club supuso que el número diez pasará a Fati, el azulgrana cuenta cómo sucedió y cómo vivió su traspaso al PSG: "Con la salida de Leo el club me llamó y me lo propuso, me dijeron que habían hablado antes con los capitanes y ellos aceptaron. Para mí es un honor, si estás en el Barça tienes que estar preparado para todo. Messi le ha dado mucho al Barcelona, verlo con otra camiseta en otro club siendo culé a nadie le gusta. Le deseo todo lo mejor".

Finalmente, Ansu Fati dejó un mensaje ilusionante para la afición del Barça respecto a su futuro: "Desde el principio de todo le dije a mi agente, a mis padres cuál era mi objetivo, quedarme en el Barça. Lo tengo claro y ojalá pueda hacer toda mi carrera aquí".