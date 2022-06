Desde España a por Europa

Vuelve la UEFA Nations League y España estará presente en su tercera edición. La Roja de Luis Enrique tiene como objetivo alzarse con el título europeo.

Antecedentes en la UEFA Nations League

En la primera edición de esta nueva competición europea, el combinado español ocupó el grupo 4 de la Liga A, compuesto además por Inglaterra y Croacia. El combinado español no consiguió pasar de fase de grupos, quedándose a un punto de Inglaterra, selección clasificada. España venció en ambos partidos de ida frente a los británicos 1-2 en Wembley y 6-0 frente a los croatas en el Martínez Valero de Elche. Pero las derrotas por 2-3 frente a Inglaterra en el Benito Villamarín y 3-2 frente a Croacia en el Maksimir de Zagreb no les permitió clasificar a la Final Four que acabó llevándosela Portugal.

La segunda edición también llevó a España a componer el grupo 4 de la Liga A junto a Alemania, Suiza y Ucrania. Frente al combinado bávaro empataron a uno en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart y golearon 6-0 en La Cartuja. Frente al combinado ucraniano ganaron 4-0 en el Alfredo Di Stéfano y perdieron 1-0 en el Olímpico de Kiev. Por último, frente al combinado suizo ganaron 1-0 de nuevo en el Alfredo Di Stéfano y empataron a uno en St. Jakob Park de Basilea.

Consiguieron la clasificación para la Final Four, celebradas en octubre de 2021. España disputó las semifinales frente a Italia, venciendo por 1-2 en San Siro y desplegando un gran juego. La victoria fue gracias al gran trabajo de los de Luis Enrique y a los dos goles de Ferrán Torres. Pero en la final, La Roja perdió 1-2 frente a Francia, de nuevo, en San Siro. Una final que trajo mucha polémica para la nación española tras un gol de Mbappé que privó a España de alzarse con el título.

Como bien dice el refrán, a la tercera va la vencida y el combinado español está dispuesto a conquistar Europa.

España con la medalla de plata en la pasada edición de la UEFA Nations League / Foto: Diario AS

Próximos partidos

España, para está tercera edición, pertenece al grupo 2 de la Liga A compuesto por Portugal, República Checa y Suiza. En apenas 10 días, el combinado español disputará cuatro partidos. El primero el 2 de junio frente a Portugal en el Benito Villamarín, lo sigue el 5 junio frente a República Checa en el Sinobo Stadium de Praga, el 9 de junio frente a Suiza en el Stade de Genève de Ginebra y el último el 12 de junio frente a República Checa en La Rosaleda de Málaga. El resto de partidos, se disputarán en el mes de septiembre.

Convocatoria

🤩 ¡Una nueva #NationsLeague!

🤩 ¡Un nuevo (e ilusionante) reto por delante!



👥 Estos son los 25 jugadores citados por @LUISENRIQUE21 para disputar los 4 duelos del mes de junio.



⚽ España - Portugal

⚽ Rep. Checa - España

⚽ Suiza - España

⚽ España - Rep. Checa#VamosEspaña pic.twitter.com/NqPUvb47fT — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 23, 2022

La portería la mantiene respecto a la última convocatoria. Todo hace esperar que Unai Simón será el portero titular, pero el poco margen de tiempo que hay entre un partido y otro, Luis Enrique optará por que los tres porteros roten en cada uno de los partidos.

En la línea defensiva, vuelve el central del Athletic Club, Iñigo Martínez. En cuánto a bajas se apreciaba la de Diego Llorente, pero tras la lesión y abandono de la concentración de Laporte, el central del Leeds volvió a ser convocado.

En el centro del campo, vuelve el capitán Sergio Busquets y Thiago, pero el centrocampista del Liverpool ha causado baja de última hora tras sufrir una lesión. Pedri es la única baja respecto a la última convocatoria.

En ataque, son novedades Ansu Fati y Marco Asensio. Respecto a la última convocatoria ha causado baja el jugador del Submarino Amarillo, Yeremi Pino. El canario ha estado el tramo final de la temporada lesionado y el técnico asturiano no ha podido contar con él para estas fechas.

Objetivos

Luis Enrique lo tiene claro y para él el objetivo primordial es ganar todo los partidos y hacerse campeones. Tanto estos cuatro partidos como los que se jugaran en septiembre, servirán como preparatorios para el Mundial de Qatar 2022 que se celebrará en los meses de noviembre y diciembre.

Además, el combinado español buscará quitarse el mal sabor de boca de la final de la UEFA Nations League frente a Francia y de las semifinales de la Eurocopa 2021 frente a Italia, para demostrar así la gran plantilla y cuerpo técnico que tiene España a toda Europa.

¡LA CONQUISTA LLEGARÁ! ¡VAMOS ESPAÑA!