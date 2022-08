Austria se enfrentará a Alemania en los cuartos de final

Inglaterra apabulló 8-0 a Noruega en la segunda jornada del grupo A y avanzó a los cuartos de final de la UEFA Euro Femenina. Por su parte, Austria ganó 2-0 a Irlanda del Norte y llegaba con altas expectativas a la última jornada.

Noruega no puede superar en el partido clave a Austria en la última jornada del grupo A, en simultáneo Inglaterra, ya clasificada a cuartos de penal, empata 0-0 ante Irlanda del Norte. Pettersen evitó el primer tanto austriaco, en catorce minutos de juego Austria generaba mejores sensaciones y parcialmente acompañaría a la anfitriona a la fase de eliminación directa.

El combinado noruego intentó aprovechar algún contraataque en dieciséis minutos de juego, partido de ida y vuelta en ambas áreas. En este momento, Inglaterra lidera el grupo A con siete puntos, Austria segunda con cuatro puntos, Noruega tercera con el mismo puntaje e Irlanda del Norte, eliminada con apenas un punto.

La selección austriaca es un hueso duro de roer, falta contra Blakstad en veintitrés minutos de juego la tónica no cambió. El partido estaba para cualquiera de las dos en plena semana de definiciones en la justa continental europea. Noruega tras la pesadilla que vivió ante Inglaterra, por ahora queda eliminada en la fase de grupos, salvo que se anime a arriesgarse un poco más de la cuenta.

Austria por ahora se adjudica la segunda plaza del grupo A, Noruega intentó por todos los medios puesto que solo necesitaba ganar para acceder a la ronda de eliminación directa. En veintiséis minutos de juego, mucha intensidad y nula contundencia en ambas áreas. Saque de esquina a favor de Austria, a través del juego aéreo buscaba sorprender.

En treinta y un minutos de juego, la selección noruega no fue aquel equipo dinámico de la primera jornada, van dos partidos al hilo en el que le cuesta elaborar juego asociado. Austria tuvo contra las cuerdas a su similar noruego, Inglaterra tampoco pudo quebrar el empate transitorio ante Irlanda del Norte. Tremendo mazazo, 1-0, Nicole Billa abrió la cuenta. Todo cuesta arriba para el seleccionado noruega. Inglaterra supera 2-0 a Irlanda del Norte a través de Kirby y Mead. Tres minutos de adición.

La selección inglesa gana el grupo A con nueve puntos, Austria segunda con seis puntos, eliminada Noruega con tres puntos e Irlanda del Norte sin puntos.

En el complemento, el combinado noruego volvió por la épica remontada, por ahora eliminado en la fase de grupos. Tremenda decepción en cuarenta y seis minutos de juego, Austria no dio tregua y constantemente. Los fanáticos noruegos no lo pueden creer, tras el impresionante inicio, la selección absoluta se derrumbó. Inglaterra sigue venciendo 2-0 a Irlanda del Norte. La definición del grupo A está al rojo vivo.

Russo aumenta la ventaja para las ‘leonas’, 3-0 ante Irlanda del Norte. Noruega en cincuenta y tres minutos de juego se lleva tremendo mazazo, una mala campaña en la UEFA Euro Femenina.

En cincuenta y cinco minutos de juego, Noruega nunca encontró la fórmula para meter intriga en un partido bravo, donde Austria la superó de forma contundente. A treinta minutos para que concluya el tiempo regular, la historia parece sentencia para el combinado noruego. El combinado austriaco intentó bajar el ritmo del partido.

Noruega buscaba descontar para meter un poco de intriga y nunca encontró el camino. Doblete de Russo, Inglaterra golea 4-0 a Irlanda del Norte. Burrows en propia meta, Irlanda del Norte pierde 5-0 ante Inglaterra. Este sábado se define el grupo B, Alemania ya clasificada, se mide a Finlandia y España buscará redimirse en un partido clave ante Dinamarca en plena semana crucial.

