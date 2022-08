Se acaba el culebrón, Lewandowski es culé

Tras muchas negociaciones, muchas filtraciones y muchas indirectas a través de la prensa, se ha hecho oficial. Robert Lewandowski es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona y firma por las próximas dos temporadas a cambio de 50 millones de euros, lo que pedía el club alemán.

Etapa en el Bayern

El delantero polaco llegó procedente del Borussia Dortmund ya siendo una estrella consagrada en el fútbol internacional. Sobretodo recordando esos cuatro goles que anotó al Real Madrid en semifinales de Champions. El fichaje fue gratis, pero con un buen sueldo.

Llegó el verano de la temporada 14/15 y solo trajo un rendimiento excelente. A los datos nos remitimos: 6 veces máximo goleador de la Bundesliga y las últimas 5, seguidas. Además de romper el récord de tantos en una temporada, dejándolo en 41.

Lewy celebrando un gol/ Fuente: Instagram Lewandowski

En esas 8 campañas que estuvo en el club bávaro, disputó 375 encuentros, metió 344 goles y repartió un total de 72 asistencias. También ganó el The Best (mejor jugador según la FIFA) en 2020 y 2021 y todo apunta a que habría ganado el Balón de Oro del 2020 (no se entregó por el Covid-19).

En cuanto a títulos colectivos, ganó 8 ligas alemanas consecutivas y él fue una pieza fundamental en el esquema de todos sus técnicos. También ha ganado una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y así con todos los campeonatos que han podido disputar.

Negociaciones duras

Las negociaciones para incorporar al de Polonia no han sido nada fáciles. Él siempre ha mostrado sus ganas de irse para buscar retos diferentes, pero el equipo de Múnich no se ha mostrado factible a dejarlo ir, como era de esperar.

Después de dos meses de tira y afloja, el Bayern aceptó la oferta blaugrana de 45 millones más 5 en variables. Circuló por los medios que se iba a hacer de un solo pago porque se pensaba que el conjunto culé iba a desaparecer, pero no se ha confirmado.

¿Cómo encaja en el esquema de Xavi?

El juego cómodo para el delantero es bueno para el técnico catalán. Un 4-3-3 con un punta fijo, como es el caso de "Lewy". Un delantero acostumbrado a jugar con balones al pie, pero que también puede generar espacios para la entrada de los extremos.

Lo bueno del Barça es que tiene jugadores hábiles por banda, pero que suelen entrar para buscar disparo a puerta. Ahora sí, la falta de gol parece que ya está solucionada y lo han hecho de forma drástica.