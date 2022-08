Kubo: destino Real

Se despeja una de las dudas que había con respecto a la plantilla del Real Madrid de cara a la temporada que está a punto de comenzar, Take Kubo se marcha traspasado a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, a falta de confirmación oficial por parte de los clubes. El atacante japonés firma con el club donostiarra hasta 2027, en busca de la continuidad de la que no ha disfrutado en las últimas temporadas en las que ha encadenado una cesión tras otra en equipos como Villarreal, Mallorca o Getafe. La operación se ha cerrado tras algunas semanas en las que parecía complicado debido a las alejadas posturas de ambos clubes. Sin embargo, la buena relación entre las dos instituciones ha ayudado a que finalmente se haya completado el acuerdo.

Todos contentos

El Real Madrid no quería desprenderse del jugador porque siguen confiando en él y en que puede ser muy importante para el equipo blanco dentro de unos años, y por ello buscaban una cesión. El problema es que los txuri-urdines solo contemplaban una compra. El acuerdo parecía imposible, pero se ha acabado alcanzando un entendimiento que satisface a ambas partes. Los guipuzcoanos se hacen con el 50% de los derechos federativos del jugador, mientras que los merengues mantienen el otro 50%. Así, tanto unos como otros consiguen lo que buscaban, los vascos, contar con Kubo en propiedad, y los madridistas, guardarse la posibilidad de recuperarlo en un futuro en caso de que su evolución sea favorable y encaje en los planes del club.

La opción de la Real Sociedad no era la única, pero sí la mejor tanto económica como deportivamente. Tanto al club como al atacante era la posibilidad que más les seducía por la oportunidad de jugar competición europea y por el tipo de juego que practica el equipo de Imanol, ofensivo y vistoso, ideal para las características del japonés. Además, los dirigentes madridistas ven al conjunto donostiarra como un gran destino para que el habilidoso extremo explote, al igual que pasó con Martin Odegaard. Concretada la operación, tanto la oficialización del traspaso como la llegada del jugador a San Sebastián se pueden dar en los próximos días.

El pasaporte

Las posibilidades del futbolista nipón de quedarse en el equipo de Ancelotti eran nulas, porque, a pesar de ser un jugador interesante, es extracomunitario, y los blancos ya tienen completo el cupo con Militao, Rodrygo y Vinicius Jr, que lleva esperando su pasaporte desde hace varios meses. Hasta que no llegue el documento de Vini, no cabe ni un extracomunitario más, y esto afecta también a Reinier, que como Kubo, está buscando una salida antes de que los merengues viajen a la gira estadounidense. Los dos futbolistas preferían tener su futuro resuelto para no viajar con el equipo a Estados Unidos y así será, por lo menos, en el caso del japonés.