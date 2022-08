Inglaterra deleita con una épica remontada

Inglaterra goleó 5-0 a Irlanda del Norte en la última jornada del grupo A, mientras que España ganó 1-0 a Dinamarca en la última jornada del grupo B. Ambas llegaban con altas expectativas para el primer partido de los cuartos de final.

Arranca la fase eliminatoria, Inglaterra y España no se dan tregua en el primer partido de los cuartos de final. En cuatro minutos de juego ‘La Roja’ tomó mayor protagonismo, aunque las ‘leonas’ también buscaban acceder a las semifinales. Aitana se asoció con Cardona, la selección española buscaba el primer tanto. Sandra Paños estuvo impecable con sus reflejos.

Inglaterra intentó sorprender a través de Bronze, partido de ida y vuelta, por ahora todo apunta a la prórroga. En dieciséis minutos de juego, España generaba mejores sensaciones. La selección inglesa no se siente cómoda, ambas selecciones se enfrentaron por última vez en febrero del corriente, empataron sin goles.

Tiro libre a favor de ‘La Roja’, Sarina Wiegman constantemente daba indicaciones, la anfitriona con apenas el 40 % de la posesión del balón, Mead intentó desequilibrar y fue interceptada. Las ‘leonas’ no encuentra la fórmula para plasmar su mejor versión colectiva.

Jorge Vilda estaba pensativo, España domina las acciones en veintidós minutos de juego. Cardona remató y erró una gran ocasión. La selección española ha neutralizado por completo a Inglaterra en la primera media hora. Las ‘leonas’ no fueron aquel equipo arrollador que vimos en la primera ronda, Hemp, White entre otras, fueron los puntos más altos. Kyrbi intentó perfilarse y no encontró la portería. El partido estaba para cualquiera de las dos.

España sufrió en el último tramo de la primera media hora, la UEFA Euro Femenina en plena fase decisiva con los cuartos de final, Inglaterra apunta alto y por ahora queda con los deberes pendientes y debe animarse a arriesgar. La anfitriona tiene muchos aspectos a mejorar pensando en la segunda media hora. Por ahora, ninguna fue contundente en definición. Partido parejo y bastante reñido.

En el complemento, Inglaterra volvió más decidida. Tiro libre para las ‘leonas’, falta en ataque en cuarenta y siete minutos de juego. La selección española se mantuvo firme a través del juego asociado. White remató y la acción quedó anulada tras una posición adelantada. Jorge Vilda estaba pensativo, buscando variantes para destrabar un partido friccionado, parejo e intenso.

Aitana remató y tampoco pudo quebrar el empate en cincuenta y tres minutos de juego. España sometió tácticamente a Inglaterra, Esther González anota el primero,0-1, tremendo mazazo para la anfitriona, por ahora se queda afuera de la UEFA Euro Femenina. Sarina Wiegman estaba buscando respuestas tras un error puntual, las ‘leonas’ ahora necesitan anotar dos goles para evitar tremendo papelón.

La selección española acaricia el pase a las semifinales, Inglaterra busca por todos los medios forzar la prórroga en cincuenta y siete minutos de juego. A treinta minutos para que concluya el tiempo regular, la selección española daba el batacazo en medio de un duelo parejo en las que ambas tuvieron varias ocasiones antes del tanto de Esther González.

La anfitriona buscaba por todos los medios superar a España y no pudo, se lleva tremenda decepción con su primera derrota en la justa continental. ‘La Roja’ estuvo impecable defensivamente. Inglaterra con tremenda decepción, buscará asegurar la clasificación al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 en la fecha FIFA de septiembre.

Toone empató y forzó la prórroga, de película el desarrollo del tiempo regular. Treinta minutos más intriga, el banquillo reclamaba una falta en ataque al cuarto oficial. La selección inglesa mantiene intactas sus opciones, todo se define en la prórroga.

En el primer tiempo extra, España buscaba asegurar la clasificación a las semifinales. Inglaterra no dio tregua en noventa minutos de juego. Las ‘leonas’ insistieron a través de los balones largos, la selección española dio pelea. Tiro libre para ‘La Roja’ y no pudo ante la intensidad de su similar inglesa.

Stanway anotó el segundo, 2-1 gana Inglaterra, tremendo mazazo para España en noventa y seis minutos de juego. La selección española ahora tiene que remontar un partido bravo.

En el segundo tiempo extra, España tiene quince minutos para forzar la tanda de penaltis o quedarse en el camino, a todo o nada para la selección española. Inglaterra buscaba ampliar la diferencia, saque de esquina para las ‘leonas’.

Inglaterra espera por Suecia o Bélgica en la semifinal, Alemania vs. Austria es el segundo partido de los cuartos de final que se llevará los reflectores el jueves 21 de julio.

