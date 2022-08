Nico González: "Donde mejor he rendido ha sido de mediocentro".

El jugador del Fútbol Club Barcelona, Nico González, ha comparecido ante los medios del club para habla de diferentes temas referentes a la actualidad azulgrana y también a su situación individual en el equipo. El centrocampista culé se mostraba muy contento en este inicio de gira en Estados Unidos: “Pues la verdad es que la primera estancia en Miami fue espectacular, no esperaba que fuese tan divertido y tan bueno. No solo para todos para hacer grupo, sino también para estar unidos y está yendo muy bien. La verdad es que hemos vivido experiencias espectaculares”, afirmaba.

Seguir creciendo en Can Barça

Entrando en aspectos deportivos, hablaba de cómo se había sentido en la temporada anterior y qué esperaba de esta: “Al final el año pasado solamente jugué dos partidos con el Barça B, o sea que realmente todo el año estuve en dinámica del primer equipo y jugando muchos partidos y muchos minutos y este año, pues la idea es lo mismo luchar por jugar todos los partidos posibles”, dejaba claro el azulgrana.

La mejora de la plantilla

Además, el canterano admitía estar ilusionado con el crecimiento de la plantilla en este mercado de fichajes: “No se le puede negar a nadie que la plantilla está creciendo mucho y está mejorando a gran escala, y es evidente que estamos dando un salto de calidad con los nuevos fichajes brutal. Estoy seguro de que se traducirá en títulos y en un mejor año que la campaña anterior”.

Uno de los fichajes que ha generado más ilusión a la afición y ha permitido el salto se calidad es la llegada de Robert Lewandoski: “ Si, lo he visto muchos partidos a Lewandoski, me acuerdo por ejemplo un partido contra el Madrid marcándole cuatro goles que lo celebré mucho y la verdad es que sí lo he seguido bastante y es ilusionante jugar con él”, explicaba el internacional español.

El nuevo rol en el equipo

Finalmente, en un plano más individual, Nico habló de su posición en el campo y el nuevo rol que quiere Xavi para él en el mediocentro defensivo: "La verdad es que en categorías inferiores en el Barça casi siempre jugaba en esa posición, en el Barça B cuando mejor jugué hace dos temporadas fue ahí y en estos dos primeros partidos de pretemporada me he sentido muy cómodo, la verdad es que me gusta jugar ahí", cerraba así las declaraciones desde Las Vegas, donde el primer equipo se encuentra de pretemporada.