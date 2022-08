La evolución de Hazard

Los planes parecen ser claros con Eden Hazard en el Real Madrid. La banda izquierda, su hábitat natural y donde se vio su mejor versión durante sus años en Londres, hoy está más que segura en los pies de Vinicius, por lo que Ancelotti piensa en una reconversión para el belga.

Con Karim Benzema como titular indiscutible y las opciones de Rodrygo y Federico Valverde por la banda derecha, a Hazard no le quedará otra que evolucionar para poder tener su ansiada revancha con la camiseta del ‘Merengue’. Esa evolución podría ser la de pasar a ocupar una posición más central en el campo, como un falso delantero, algo en lo que Hazard ya cuenta con cierta experiencia durante su paso por el Chelsea.

¿Qué es el falso 9?

Si bien no es algo nuevo, se ha hecho muy popular en los últimos años desde aquella idea de Pep Guardiola de utilizar a Lionel Messi en esa posición en el campo. Se suele utilizar futbolistas que se desempeñan más por los extremos, con rapidez y habilidad, para acercarlos a un sector más determinante y donde puedan generar más ocasiones de las que tendrían por banda.

¿Cuál es el principal atractivo de jugar con un futbolista que cubra esas características? Principalmente la de poder atraer y desgastar a los defensores, además de liberar espacios a sus espaldas, más de lo que un delantero centro fijo puede hacer. En caso de no cumplir esa tarea, el retroceso le permitirá moverse por detrás de los mediocampistas y jugar libremente para generar una superioridad numérica o ser una opción más de elaboración de juego.

Obviamente, se requiere un futbolista con mucha técnica e inteligencia en espacios reducidos, que pueda girar y jugar rápidamente.

La palabra de Hazard

En una entrevista que le realizaron en Los Angeles, el belga comentó que "en mi cabeza me he dicho: OK, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada".

El belga se coronó en la UEFA Champions League con menos de 90' disputados | Foto: UEFA

"Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Pero dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ¡vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo!", reconoció el propio Hazard.

“Todo el mundo sabe que tengo contrato hasta 2024. Mis primeras tres temporadas no han ido bien, así que quiero mostrarles a todos lo que puedo dar. Siempre ha sido un sueño jugar con el Real Madrid, y lo sigue siendo”, cerró.

Su rendimiento en el Madrid

Desde que llegó en 2019, Hazard disputó un total de 66 partidos con la camiseta del Real Madrid, marcando seis goles y brindando diez asistencias. Entrando al tramo final de su contrato con los ‘Merengues’, el ex Chelsea lleva menos de la mitad de encuentros que jugó, por ejemplo, en el Lille, primer club de su carrera, donde jugó 193 partidos divididos en 13.669 minutos, muchísimo más de los 3.344 minutos que lleva en el campeón de Europa.

En el Madrid, se ha desempeñado más que nada como extremo izquierdo, su posición natural, reemplazando a Vinicius cuando este se encontraba lesionado o en bajo nivel. Sin embargo, también tuvo oportunidades por la derecha y en el centro del campo, llegando a ubicarse en dos partidos en una posición similar a la que piensa utilizarlo Ancelotti.

Apenas 15 minutos ha disputado Hazard como delantero en el Bernabéu, ambas reemplazando a Benzema ya en los instantes finales. Una de ellas fue ante el Deportivo Alavés, un 2-0 por la 35° jornada de LaLiga 2019/20, y la otra en la última temporada, que coronó al Real Madrid, el 2-1 ante Rayo Vallecano por la 13° fecha.