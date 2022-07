¿Se puede el sextete?

Comienza la temporada 2022/2023 para el Real Madrid, con un peso extra que el año pasado. Ser los campeones vigentes de LaLiga y de la UEFA Champions League mete presión y más con una afición del Real Madrid. Quieren volver a pelear por todo, no vale relajarse e incluso Florentino Pérez ya ha advertido al cuerpo técnico. Relajarse no está permitido.

Desde Valdebebas quieren volver a ser el mejor de Europa y porque no, conseguir el tan ansiado sextete. Los fichajes nuevos vienen a reforzar aún más la plantilla, tanto que Carlo Ancelotti asegura tener mejor plantilla que el año pasado. Por ello mismo, el Real Madrid, es favorito para alzarse con todos los títulos.

Además, el club llega con mas fondo de armario que nunca. El llamado equipo B pelearía por todos los trofeos. En especial la defensa y ataque donde todos los jugadores tendrán que pelear por un puesto.

¿Es posible el Sextete?

LaLiga

La competición doméstica comienza el 12 de agosto con Osasuna ante el Sevilla para abrir la jornada 1. El Real Madrid defenderá su trono ante el Almería en una liga en la que es máxima favorita para revalidar el título. En mente esta levantar la trigésimo sexta liga y conseguir la tercera en cuatro años.

UEFA Champions League

La mejor competición de clubes vuelve con el club blanco en el podio tras vencer al Liverpool la campaña pasada. El rey de Europa tratará de conquistar el continente ante los mejores equipos. No hay temporada en la que no sean favoritos y esta no será para menos.

Copa del Rey

La competición que se le atraganta al Real Madrid y que no permitió conseguir el sextete en 2017. Una competición en la que ha perdido más finales que ganadas, algo inusual en el club.

Tras las pobres actuaciones en esta competición, el club ha intentado darle mas prioridad a esta competición para no quedarse atrás.

Supercopa de España y Supercopa

En caso de ganar LaLiga y Champions, se les presentará la oportunidad de hacer realidad el sextete a falta del Mundialito. Con el nuevo formato de la Supercopa de España, que a priori es más difícil de ganar ya que hay que ganar dos encuentros, se ha visto muy fuerte. Logró ganar ante el Atlético de Madrid en 2020 y al Athletic en la última edición. La Supercopa sería ante el ganador de la Europa League, la cual debería tener favoritismo el ganador de la Champions League.

Mundialito de clubes

Para finalizar el mundialito, el trofeo menos importante y con menos nivel pero que da a lugar al sextete. Con este trofeo se cierraría el ciclo. Para ello una vez el Real Madrid debería ganar la Champions League en esta presente edición.

En conclusión, el Real Madrid opta a todos los trofeos, sin embargo, el sextete es algo de lo que solo dos clubes pueden presumir. Favorita en todas y con la ilusión en el vestuario de mejorar la temporada pasada.