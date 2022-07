Gorka Pérez atiende a VAVEL: "Veo un grupo igualadísimo"

Tras su reciente fichaje por el Club Deportivo Numancia, el central vasco Gorka Pérez, atiende a Vavel Numancia para comentar cómo está siendo su período de adaptación, el inicio de la pretemporada y los objetivos del equipo rojillo antes de su primer compromiso amistoso frente al Atlético de Madrid que se disputará este miércoles en el Burgo de Osma (Soria).

P. ¿Cuáles son las sensaciones de Gorka Pérez tras los primeros días en Soria?

R. Todavía aclimatándome, pero estoy muy contento. La verdad es que el club y los compañeros me han acogido fenomenal, ya conocía a algunos como Mario Barco e Íker Amorrortu, son como una gran familia. La ciudad es muy tranquila, todavía estoy con la mudanza pero poco a poco la iré conociendo más y mejor.

P. Tal y como dijo en su presentación, habrá tenido ofertas de otros equipos de la categoría, ¿cuáles han sido los motivos para venir al Numancia?

R. El verano ha sido largo, ha habido ofertas económicamente muy importantes sobre la mesa, pero al final uno tiene que estar donde realmente le quieren y ahí el Numancia ha estado todo el verano detrás de mí, llamándome e interesándose por mi situación. Después de un año complicado, estar un poco más cerca de casa lo veía como algo muy positivo, estoy muy contento con la decisión que he tomado.

P. ¿Qué puede aportar al equipo?

R. Trabajo y trabajo, en cada partido que me dé la oportunidad el míster intentar hacerlo lo mejor posible. Ya tengo muchos partidos en la categoría y puedo aportar esa pizca de experiencia y ayudar a los más jóvenes.

P. Miremos ya a la temporada que empieza, ¿cuál cree que debe ser el objetivo de la temporada, tanto a nivel personal como del equipo del Numancia?

R. Primero tenemos que congeniar un grupo unido, conocernos lo mejor posible. A partir de ahí hacer una buena pretemporada y, cuando empiece la Liga, veremos dónde nos sitúa la competición. Esta categoría es muy dura, con una igualdad máxima, hay que ser ambiciosos pero con los pies en el suelo, ir partido a partido y con tranquilidad, con el objetivo de conseguir lo máximo posible. Si tenemos la opción de estar arriba lo vamos a luchar, lo tengo clarísimo.

P. ¿Cómo ve el grupo en que ha sido encuadrado el Numancia en la Primera RFEF en comparación con el del oeste? ¿Qué cinco equipos cree que van a estar arriba?

R. Veo un grupo igualadísimo. En el otro están el Deportivo, el Alcorcón, el Fuenlabrada… que pueden tener un poco más de nombre. Es tal la igualdad de la categoría que creo que no hay cinco favoritos claros en ningún grupo. Como el año pasado va a haber diez o doce equipos que tengan opciones de entrar en Playoff. La competición es larga y no hay que decaer en los momentos malos, porque llegarán, ya que la regularidad será clave.

P. Ya vivió un ascenso con la Unión Deportiva Logroñés al fútbol profesional en la temporada 2019/2020, ¿cuáles son las claves para conseguirlo?

R. La clave de ese ascenso fue que había un gran grupo, la convivencia tiene que ser buena. El nivel futbolístico es lo que más prima, tanto ese año como este tenemos un equipazo. También es importante no bajar los brazos, seguir con la misma idea de juego que nos implante el míster y confiar en nosotros.

P. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Gorka Pérez con un balón? ¿Por qué se empezó a interesar por el fútbol?

R. En el colegio, con cinco o seis años. Tanto ahí como con mi padre le empecé a coger el gustillo. Aunque de pequeño practicaba más deportes, con once o doce años me empecé a centrar más en el fútbol, pero sin ningún pensamiento de llegar a nada sino de jugar porque me gustaba. Empecé de portero pero, como me aburría porque no me llegaban balones, empecé a jugar de jugador un poco más adelante, al final jugué en casi todas las posiciones.

P. ¿Algún jugador que fuera su referente de niño?

R. De pequeño me gustaba mucho Frank Lampard, del Chelsea. Cuando ya empecé a jugar de central me fijé mucho en Sergio Ramos y en los grandes centrales pero tampoco tenía un referente único, al final vas viendo a los “tops” y te vas fijando en lo que hacen.

P. ¿Qué hubiera sido Gorka de no ser futbolista?

R. Yo cursé la carrera de Magisterio y, bueno, me imagino que estaría dando clases de Educación Física a chavales, que era mi intención. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y quien sabe si no hubiese jugado a fútbol, igual ahora sería otra cosa muy diferente a profesor, creo que hay que tener la mente abierta y adaptarse a las diferentes situaciones.

P. ¿Qué aficiones tiene fuera del fútbol?

R. Me gusta mucho el deporte de motor, la Fórmula 1 y la Moto GP, he estado en circuitos del Mundial. Son deportes que no puedo practicar pero los sigo todos los fines de semana porque me encantan. También me gusta ver películas y leer libros de misterio, intriga, de novela policiaca y novela negra. Soy una persona tranquila, me gusta estar con mis amigos, familia, compañeros de equipo, salir a tomar algo… cualquier plan para hacer equipo y para pasar los días más amenos.