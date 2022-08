Operación salida vs Operación llegada

Menos de cinco semanas para dar cierre al mercado estival y Concha Espina sigue estando en el foco aunque estén ultimando su gira por Estados Unidos. Jugadores como Mariano, Marco Asensio, Dani Ceballos o Borja Mayoral siguen sin saber qué será de ellos esta temporada.

Sus futuros pueden cambiar de un momento a otro. Los aficionados siguen a la espera de que ocurrirá con ellos porque no hay nada cerrado, a eso hay que sumarle la ausencia de ofertas oficiales que no ayuda a esclarecer sus futuros y sus contratos a menos de un año de cumplirse.

El mallorquín continúa en el limbo y los rumores de su salida aumentan por horas. Jorge Mendes está en la búsqueda del mejor destino para su representado que sigue sin tener una propuesta estable sobre la mesa. Posiblemente, los 35-40 millones de euros que piden por él hace que su ida se esté ralentizando.

Los blancos aceptarán la oferta de aquel equipo que ofrezca esa cantidad de dinero, sino se quedará un año más por la capital y saldrá gratis en 2023. El Betis, Atleti o Manchester United son nombres de clubes que suenan para el balear. El equipo inglés está en la búsqueda de refuerzos y podrían haber fijado sus ojos en el jugador madrileño. Y es que es uno de los que más rumores está generando este verano y que lo seguirá siendo hasta su salida del Madrid o hasta el fin del mercado.

Mariano Díaz es otro de los hombres que suenan para dejar el club merengue. El Dominicano llegó al Madrid en 2013 para jugar en el Castilla. Cedido una temporada al Olympique Lyonnais y su vuelta a la capital no fue para sumar minutos. Se niega a salir del equipo pero su participación sería nula ya que al compartir posición con Benzema le taparía por completo. Él se aferra a que a Ancelotti no le quedará más remedio que darle minutos en los partidos que el francés no esté. Pero teniendo en cuenta el último amistoso, las opciones para Mariano son nulas. Su futuro sería más fluido y con más participación fuera del Madrid pero él no ve un futuro que no sea vestir de blanco. Mientras tanto, el Real Valladolid de Ronaldo sigue pendiente de la rescisión de contrato para intentar hacerse del dominicano.

La salida de Ceballos se paraliza al no tener una oferta firme y sus participaciones con el equipo hacen que sumen. Por lo que puede apuntar que siga vinculado esta temporada y quién sabe si la siguiente. Mientras tanto, Borja Mayoral tiene un pie en el Coliseum solo le falta firmar. Se prevé que tras su llegada de EEUU se haga todo oficial.

¿Mercado cerrado?

Estas salidas pueden “obligar” al Real Madrid a hacerse de otro delantero de otro “9” aunque cerrarán las puertas a nuevos fichajes.

Tener otro delantero sustituto para el francés es necesario y el italiano busca otro más barato. El nombre que más gusta es Edinson Cavani: 35 años, agente libre, con valor de 3.5 millones de euros y procedente del Manchester United. Otros nombres sonados son Olivier Giroud, Alexander Isak, Dries Mertens o Edin Dzeko.