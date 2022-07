El Real Madrid se interesa por Armando Broja

El Real Madrid puede no haber dado aún por cerrado su periodo de traspasos. Aunque la plantilla parece cerrada y el propio Florentino Pérez haya asegurado que no se esperan más movimientos este verano, el diario inglés Evening Standard publicó el interés del club por el joven delantero del Chelsea, Armando Broja. Otros grandes europeos como Everton, Newcastle y varios clubes italianos han preguntado también por el joven delantero.

Armando Broja es un delantero albanés que actualmente milita en el Chelsea. Con tan solo 20 años se ha posicionado como una de las grandes promesas en la Premier.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Tottenham, para más adelante dar el salto a los "blues". Allí fue traspasado una temporada al Vitesse y otra al Southampton, logrando buenas cifras en ambas campañas. Con el club italiano, Broja vio puerta en 11 ocasiones tras 34 partidos, y en el Southampton hizo 9 goles en 38 citas. A pesar de su corta edad, ya es internacional absoluto con Albania, debutando en la Liga de Naciones 2020 ante Lituania.

Armando Broja durante un encuentro con el Southampton. Foto: @armando.broja

Su estilo de juego es muy distinto al de Karim Benzema, por lo que puede aportar un perfil diferente. Su gran estatura (1,91) le permite tener un poderoso juego aéreo, pero manteniendo una velocidad y una definición envidiable. Así como Karim es un delantero más polivalente y asociativo, Broja disfruta más jugando como un "killer" al primer toque y de espaldas a la portería. Recuerda incluso al anterior delantero suplente de los blancos, Luka Jovic.

Pase lo que pase... sabe a poco

Lo cierto es que, recale o no finalmente en la capital de España, el fichaje del delantero albanés no va a cumplir las exigencias de la afición madridista. En un verano en el que han resonado nombres como Haaland, Mané, Gnabry y sobre todo Mbappé, el listón está tan alto que es imposible cumplir las expectativas. A pesar de ello, lo cierto es que solo el tiempo podrá decir qué fichajes son acertados y cuales no estuvieron a la altura.