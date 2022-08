Análisis del rival: Eintracht Frankfurt, un campeón herido

El Real Madrid se enfrentará el próximo 10 de agosto en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia, al Eintracht Frankfurt en lo que será la final de la Supercopa de Europa. El equipo blanco llega al encuentro con la moral alta después de ir de menos a más en la pretemporada realizada en Estados Unidos. Todo lo contrario que las águilas, que llegan tras encajar una goleada del Bayern Munich por 6-1.

Santos Borré, amenaza en ataque

El conjunto alemán dio la sorpresa sin duda la temporada pasada ganando la Europa League, pasando por encima de rivales como el Betis o Barcelona, entre otros, y venciendo al Rangers en la final por 2-1. Uno de los nombres más destacados en el cuadro alemán fue el de Santos Borré. El colombiano fue una pieza clave para Oliver Glasner, tanto en Europa como en Alemania, ya que encabezó el ataque y ayudó al equipo a llegar lejos en las competiciones.

No es la única referencia ofensiva que tiene el equipo, pero sí es un jugador que aparece en momentos importantes. Por ejemplo, en la final contra el Rangers, anotó el gol del empate y, más adelante, anotó el penalti de la tanda que le dio el trofeo a los alemanes. Él, junto con Alario, son las principales bazas en ataque.

Posible ausencia de Kostic

Sin duda, el jugador más desequilibrante que tiene el equipo es Filip Kostic. El serbio es un puñal por la banda, su velocidad y regate en carrera siempre es un quebradero de cabeza para los rivales. Sin embargo, los laterales del Real Madrid no tendrán que preparar el partido a conciencia para frenar sus acometidas por la banda, ya que puede ser baja y no ser titular ante el Real Madrid para la final.

El motivo principal es su posible marcha del equipo rumbo a la Serie A. Recientemente se iniciaron conversaciones con la Juventus para traspasar al jugador en los próximos días, por lo que esta semana será clave para cerrar el acuerdo entre club y jugador. Una baja sensible y donde el Eintracht se queda sin su mejor jugador de banda para hacer daño por los costados. Se tendrá que reinventar el equipo para poder suplir bien a Kostic contra el Madrid y fichar a un recambio de garantías para el resto de la temporada.

Goleado en Bundesliga

La pretemporada del Eintracht Frankfurt ha sido bastante fructífera. Sus encuentros contra Aschaffenburg, LASK, Torino y Walldorf acabaron todos en victoria, cerrando el mes de julio con una racha muy positiva que parecía seguir los buenos resultados de la temporada pasada. Incluso se estrenaron en la Copa de Alemania con goleada al Magdeburgo por 0-4.

A pesar de ello, todo cambió radicalmente en su estreno en Bundesliga contra el Bayern Múnich. Un equipo que no tuvo piedad y que vapuleó al Eintracht por 1-6 sin dar opción alguna. Una goleada que es un golpe moral duro para un equipo que se juega el primer título de la temporada en pocos días.

Parece no haberle afectado al portero Kevin Trapp, que afirmó hace unos días que no le tienen miedo al Madrid y que les pueden incluso ganar: "Será enormemente difícil. Pero, como dije, creemos que somos capaces, no solo de molestar a esos equipos, sino también de vencerlos", comentó.

Posible alineación

Posible alineación del Eintracht Frankfurt: Trapp, Ndicka, Tuta, Touré; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Gotze, Lindstorm; Borré.

Con esta alineación, bastante similar a la que se usó contra el Bayern Múnich en liga, puede salir el Eintracht contra el Real Madrid. Un equipo con mucha vocación ofensiva que no va a dudar en utilizar los espacios para jugar al contragolpe y hacer daño a la espada de la defensa.