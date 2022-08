Ancelotti: "Es un placer entrenar a estos jugadores"

Real Madrid alcanzó la quinta Supercopa UEFA de su historia luego de vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt, gracias a los goles de David Alaba y Karim Benzema. Concluidos los festejos en el campo, el entrenador Carlo Ancelotti se dirigió ante la prensa para contar sus sensaciones tras alcanzar su décimo título en el ‘Merengue’.

“No necesitamos este partido para decir que tenemos un equipo serio, motivado y con ganas de seguir ganando. El partido ha sido más complicado de lo que se podía pensar. En la primera mitad hemos buscado balones entre líneas. Después del primer gol de Alaba hemos controlado bien el partido y no hemos arriesgado. Seguimos siendo sólidos detrás y en las últimas tres finales hemos tenido la portería a cero. Es una señal muy positiva”, comenzó analizando el italiano.

“Este es un vestuario sano y es un placer entrenar a estos jugadores porque hay un buen equilibrio. Los partidos son buenos y las victorias ayudan a tener un vestuario sano. Sobre todo, esto se debe a la inteligencia de los jugadores”, continuó.

Con respecto a la última campaña, Ancelotti señalo que “hace un año nadie tenía esta seguridad de ver a un equipo así. El año pasado el equipo creció y mejoró mucho, pero también se puede mejorar. Hemos dado muchos pasos hacia delante”.

Nuevamente, una de las figuras en el campo fue Karim Benzema, por lo que Ancelotti no escatimó en elogios para el francés: “Nadie tiene dudas de Karim y para nosotros es el jugador más importante y eficaz del mundo. Hizo un papel importante en la Champions League. No marcó en la final, pero sí fueron importantes sus goles para llegar a la final. Hizo tres tantos contra el City, el Chelsea y el PSG. Sin duda es el mejor para nosotros”.

Ancelotti tuvo que sentarse durante los festejos debido a un problema en la rodilla | Foto: UEFA

Otro de los que se llevó grandes palabras por parte del ‘Míster’ fue David Alaba, quien se ha vuelto una pieza clave en solo un año en el Madrid: “Alaba ha cambiado su manera de jugar y es un jugador que tiene más experiencia, habilidad táctica, posicionamiento defensivo y es un líder atrás. Es capaz de mover bien la línea defensiva. En este aspecto ha mejorado mucho comparado con respecto a la etapa en la que le tuve en el Bayern de Múnich”.

Consultado sobre la jugada del primer gol, el cinco veces campeón de Europa confesó: “El primer gol ha sido un rebote en el segundo palo. La jugada era meter balones en el segundo palo porque eran débiles ahí. Lo importante era que Casemiro estuviera ahí porque era lo que ponía en la pizarra”.

Sobre la preparación de cara a una nueva y exigente temporada, Ancelotti comentó que “va a ser una temporada extraña. Los jugadores están concentrados y los que se van al Mundial van a hacerlo todo para estar preparados. Antes del Mundial no va a haber muchos problemas. Después tendremos que ver el cansancio de los jugadores. Normalmente se van de vacaciones tras el Mundial, pero en este caso no”.

Por último, el italiano admitió una curiosidad sobre el por qué festejó sentado junto a Militao y Casemiro: “Estaba cansado y tengo un problema en la rodilla al quedarme de pie. Por eso me he sentado y he hablado y bromeado con ellos del partido”.

El hombre récord

Más allá de que el Real Madrid haya llegado a la impresionante cifra de 99 títulos en toda la historia del club, quien también marcó su récord personal es el propio Carlo Ancelotti.

El italiano ya se convirtió en el primer entrenador en ganar las cinco principales ligas europeas, sino que ahora también es el más ganador de la Supercopa UEFA, con cinco títulos, superando por uno a Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson.