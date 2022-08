Coudet: "¿No pongo a la cantera? Es de los años que más han jugado"

Eduardo Coudet está listo para dar guerra. El entrenador del Celta sabe que está ante una temporada ilusionante porque el club va a celebrar su centenario en la máxima élite del fútbol español. Pese a ello, hay varios asuntos internos y externos de sobra conocidos por todos que emborronan este aniversario tan especial.

Fichajes con ganas de sumar

En una comparecencia de aproximadamente media hora, el preparador argentino ha tenido tiempo suficiente de tocar todos los temas de actualidad antes de dar el pistoletazo de salida a LaLiga. Para empezar, cabe resaltar que por fin tiene suficientes jugadores a su disposición como para empezar a dibujar un once competitivo de cara al primer partido en la competición. “Tengo muy buenos jugadores y ahora voy a tratar de hacer un buen equipo. Esa es mi misión”, asegura el bueno del ‘Chacho’.

De todas las caras nuevas que han aterrizado el club, el ‘Chacho’ Coudet destaca un atributo común en todos ellos: la predisposición al trabajo. Y es que con esta entrada de aire fresco en el vestuario después de haber haber dado salida hasta a seis titulares (de momento) el año anterior, el técnico nota una mejora en el ambiente entre la afición respecto “a las dos temporadas anteriores” y también en la plantilla: “Tengo mucha ilusión y confianza. La afición se movilizó para la presentación de los fichajes y lo está haciendo también para la campaña de abonados. Veo algo lindo en la gente”, afirmó ilusionado.

Le hubiese gustado que estos fichajes hubiesen recalado con mayor antelación, pero no tiene absolutamente nada que reprochar al club por cómo se ha movido en el mercado. Aún así, Coudet sabe que va a necesitar “tiempo de adaptación” para acoplar a todas las piezas y trabajar “conceptos en la idea y la forma”, de modo que se creen automatismos con la mayor celeridad posible: “El mercado no nos ha ayudado en cuanto al tiempo de las llegadas. Carles Pérez y Mingueza no estaban trabajando con normalidad con sus plantillas, por ejemplo. Siento que las cosas van a salir bien. La intención del presidente siempre ha sido de conformar la plantilla enseguida y yo no puedo quejarme porque he visto cómo se ha trabajado. No es por falta de voluntad del club”, afirmó con franqueza.

Lucha por un puesto en el once

Por otro lado, ante las posibles salidas de Augusto Solari y Miguel Baeza, tal y como sugirió el presidente Carlos Mouriño, Coudet ha querido dejar claro que “todos los jugadores” con los que trabaja tienen “las mismas posibilidades de jugar cada partido”. Aquellas voces que critican al técnico argumentando que solo alinea “a sus amigos” no molestan al argentino: “No he visto a ningún jugador que haya salido diciendo que era el mejor entrenando y luego yo no lo ponía. Ninguno. Ni que mereciese más minutos. Todavía no lo he escuchado. Si hay algo que no soy, es injusto. Los minutos hay que ganárselos de la jornada 1 a la 38”, declaró con firmeza.

La cantera también ha sido tema de conversación durante todo el verano. La situación se vio caldeada con la salida del prometedor lateral derecho Sergio Carreira rumbo al Villarreal B en calidad de cedido con opción de compra.

Sergio Carreira, presentado por el Villarreal | Imagen: Villarreal

Coudet se ha querido defender de todas aquellas críticas por “no poner a jugar a la cantera”: “¿Qué no pongo a la cantera? Mientras he estado yo, han sido los años con más minutos y goles de canteranos. Se ha cerrado la venta del canterano más caro de la historia del club, al que se pitaba en Balaídos. ¿Y yo no pongo canteranos”, se defiende con entereza y algo enojado Coudet, refiriéndose a Brais Méndez.

El sábado 13 de agosto a las 17:00 horas será el momento de empezar a evaluar el trabajo del entrenador y su equipo. La primera piedra de toque será el Espanyol, un conjunto dirigido por Diego Martínez, entrenador vigués enormemente respetado por el Chacho. Nadie dijo que fuese a ser fácil, así que es hora de arrancar con más ganas que nunca.