Previa UD Santa Marta vs Unionistas CF: mejorar y ganar

Unionistas de Salamanca afronta el segundo partido de la semana, aunque en está ocasión, será ya encuentro oficial. Se enfrentará a la UD Santa Marta, equipo transtormesino de Tercera RFEF que milita en el Grupo VIII de Castilla y León.

Los del Reina Sofía jugarán este encuentro con malas sensaciones, ya que aún, el equipo de Casañ no ha ganado en lo que llevamos de pretemporada. El primer partido se perdió en Las Pistas del Helmántico ante el Real Valladolid de Primera División (1-2), en un choque dónde los pucelanos pudieron ampliar demasiado la ventaja en el primer acto.

Por su parte, el segundo amistoso en el Municipal Luis Ramos fue empate a cero ante el Club Deportivo Guijuelo de Segunda RFEF, equipo favorito a estar arriba pese a ser un recién ascendido desde la Tercera RFEF.

Empate contra el Atlético B y debacle contra el filial del Alcorcón

El tercer choque amistoso se iba a disputar el pasado sábado con empate a 2 entre Unionistas y Atlético de Madrid B, donde los del Reina Sofía iban a realizar una grandísima primera parte e ilusionante de cara a lo que el 27-28 de Agosto debe comenzar en El Arcángel de Córdoba. En el segundo acto, Unionistas vio como el filial colchonero ponía las tablas en el marcador empatando a 2 en una malísima segunda parte.

El cuarto y último partido se disputó en el Vicente del Bosque este pasado miércoles y Unionistas vio como el Alcorcón B le iba a pasar por encima en 23 minutos, ya que los de Santo Domingo consiguieron ponerse 0-4 en ese tiempo, algo que a la afición de Unionistas no le gustó nada. Primera parte malísima del equipo de Casañ que ante un equipo de inferior categoría y con un partido oficial a la vista no se podía permitir dar esa imagen en esos primeros minutos de encuentro.

Primer partido oficial de la temporada para ambos

El siguiente duelo, como se menciona anteriormente, es oficial, correspondiente a los cuartos de Final de la Fase Autonómica de Copa RFEF. El rival será la UD Santa Marta, y el encuentro se disputará en el Alfonso San Casto de Santa Marta de Tormes.

Los transtormesinos vienen de disputar sus dos primeros amistosos de pretemporada. El primero de ellos fue el domingo ante el CD Guijuelo de superior categoría, cayendo por la mínima 0-1 tras el gol en el segundo acto de Ousmane. En el segundo partido, disputado el miércoles, los de Mario Amatria golearon al CD Peñaranda de Regional (4-1) en el Alfonso San Casto.

La UD Santa Marta apuesta esta temporada por una plantilla muy joven, teniendo de media 21 años, en una competición tan dura como es la Tercera RFEF y qué seguramente, mañana le ponga en aprietos a la veteranía de Unionistas de Salamanca.

Bronca de Casañ

Por parte de Unionistas, ya advirtió Casañ ante los medios de comunicación, que hay que mejorar y mucho para llegar lo mejor posible al debut liguero del próximo 27-28 de Agosto, cuándo Unionistas tenga que viajar hasta Andalucía para medirse en la primera jornada al Córdoba CF en El Arcángel, campo que visitarán seguro más de un centenar de aficionados unionistas que ya están planificando sus viajes. Estas fueron las palabras de Casañ tras la debacle del pasado miércoles ante el Alcorcón B: “Yo quiero competir y ganar todos los partiddos. Lo que más me ha preocupa a nivel defensivo, el equipo ha salido con exceso de confianza. Al menos, hemos competido en el tramo final. Nos faltan muchas cosas. Hay muchas situaciones que no son reales y no me gustan. Así no podemos competir en Primera RFEF. A mí no me vale que digan que es un amistoso, según se pudo leer en Salamanca 24 horas.

Unionistas vuelve al lugar donde todo empezó

El club salmantino jugó su primer partido de la historia el 3 de Septiembre de 2014 en el Alfonso San Casto, lugar que visitará mañana. El Santa Marta por aquel entonces consiguió vencer a Unionistas en un San Casto donde acudió en masa la afición de los del Reina Sofía, ahora mucho más amplía.

Después de ese duelo, ambos equipos se han enfrentado en varios amistosos pero nunca han coincidido en liga. Sí que disputaron un partido oficial, cómo el que disputarán mañana, correspondiente a al Copa RFEF. Se disputó en el Reina Sofía y Unionistas logró ganar por la mínima 1-0.